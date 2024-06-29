Армия РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Запорожском районе

Армия РФ атаковала Запорожскую область после сообщений об угрозе баллистического обстрела.
Главные тезисы
- В результате удара РФ в Запорожском районе поврежден объект критической инфраструктуры.
- В Донецкой области произошел массовый обстрел со стороны РФ, что привело к жертвам среди мирных жителей.
Армия РФ повредила объект критической инфраструктуры в Запорожском районе
В результате удара РФ в Запорожском районе поврежден объект критической инфраструктуры.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
Ранее Федоров писал об угрозе ударов по области баллистическими ракетами, а затем в некоторых районах Запорожья слышали взрывы.
Что именно за объект оказался под ударом россиян, пока неизвестно.
Армия РФ массированно обстреляла Донбасс - есть погибшие и раненые
С самого утра 29 июня Россия начала активно обстреливать мирные населенные пункты Донбасса.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.
3 человека погибли и 4 ранены в результате утренних обстрелов Донетчины.
Жителей опасных населенных пунктов эвакуируют с линии фронта для обеспечения их безопасности и избегания новых жертв от обстрелов.
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