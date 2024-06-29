Армия РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Запорожском районе

Армия РФ атаковала Запорожскую область после сообщений об угрозе баллистического обстрела.

Армия РФ повредила объект критической инфраструктуры в Запорожском районе

В результате удара РФ в Запорожском районе поврежден объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

Россияне атаковали один из объектов критической инфраструктуры в Запорожском районе.Есть повреждения. К счастью, люди не пострадали. Иван Федоров Глава областной военной администрации

Ранее Федоров писал об угрозе ударов по области баллистическими ракетами, а затем в некоторых районах Запорожья слышали взрывы.

Что именно за объект оказался под ударом россиян, пока неизвестно.

Армия РФ массированно обстреляла Донбасс - есть погибшие и раненые

С самого утра 29 июня Россия начала активно обстреливать мирные населенные пункты Донбасса.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

3 человека погибли и 4 ранены в результате утренних обстрелов Донетчины.

В Лиманской общине под обстрел попали два поселения: в Заречном россияне убили трех человек, в Торском - ранили одного человека. В Нью-Йорке Торецкой общины ранены два человека, еще один ранен — в Кураховке. Вадим Филашкин Начальник Донецкой ОВА

Жителей опасных населенных пунктов эвакуируют с линии фронта для обеспечения их безопасности и избегания новых жертв от обстрелов.