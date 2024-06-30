Зеленский анонсировал переговоры с партнерами по разрешению ударов по аэродромам РФ

Украина уже в ближайшие недели проведет разговор с партнерами, в частности, с США, чтобы получить ответное разрешение по российским аэродромам.
Главные тезисы
- Украина планирует провести переговоры с партнерами по получению разрешения на удары по российским аэродромам.
- Зеленский подчеркнул, что авиабомбы – это ключевая основа путинской способности воевать.
- Удары по российской пограничной помощи защитили жизнь, и дальнейшие решения также должны помочь в достижении мира.
- С начала вторжения ВСУ не могли использовать западное оружие для ударов по РФ, но после поддержки ряда стран НАТО Украине разрешили удары по российским войскам с некоторыми ограничениями.
- США разрешили удары по российским войскам и позициям вдоль границы, но пока не разрешают глубокие удары по РФ.
Будут ли переговоры с партнерами по разрешению на удары по аэродромам РФ
Зеленский заметил, что авиабомбы — это "одна из ключевых основ путинской способности воевать". По его мнению, чем быстрее Украина получит разрешение на уничтожение авиации РФ, тем скорее наступит мир. Он также подчеркнул, что "в защите Харьковской области от российского наступления мы доказали, что решительность партнеров действительно помогает".
Разрешение на удары по РФ
С начала полномасштабного вторжения ВСУ не могли использовать западное оружие для ударов по РФ. Однако после майского наступления в Харьковскую область Киев активизировал призывы к Западу предоставить такое право.
В конце мая, после поддержки ряда стран НАТО, Белый дом дал Украине "зеленый свет" с определенными ограничениями. США разрешили удары по российским войскам и позициям вдоль границы, но пока не разрешают глубокие удары по РФ.
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