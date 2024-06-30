Зеленский анонсировал переговоры с партнерами по разрешению ударов по аэродромам РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский анонсировал переговоры с партнерами по разрешению ударов по аэродромам РФ

Владимир Зеленский
Зеленский
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Украина уже в ближайшие недели проведет разговор с партнерами, в частности, с США, чтобы получить ответное разрешение по российским аэродромам.

Главные тезисы

  • Украина планирует провести переговоры с партнерами по получению разрешения на удары по российским аэродромам.
  • Зеленский подчеркнул, что авиабомбы – это ключевая основа путинской способности воевать.
  • Удары по российской пограничной помощи защитили жизнь, и дальнейшие решения также должны помочь в достижении мира.
  • С начала вторжения ВСУ не могли использовать западное оружие для ударов по РФ, но после поддержки ряда стран НАТО Украине разрешили удары по российским войскам с некоторыми ограничениями.
  • США разрешили удары по российским войскам и позициям вдоль границы, но пока не разрешают глубокие удары по РФ.

Будут ли переговоры с партнерами по разрешению на удары по аэродромам РФ

Сегодня в Харькове — еще одно попадание российской управляемой авиабомбы. Был поражен почтовый терминал — обычный гражданский объект. По состоянию на данный момент известно о десяти раненых. Всем оказывается необходимая помощь. Один человек, к сожалению, погиб. Мои соболезнования всем родным, — заявил президент.

Зеленский заметил, что авиабомбы — это "одна из ключевых основ путинской способности воевать". По его мнению, чем быстрее Украина получит разрешение на уничтожение авиации РФ, тем скорее наступит мир. Он также подчеркнул, что "в защите Харьковской области от российского наступления мы доказали, что решительность партнеров действительно помогает".

Удары по российскому приграничью помогли защитить жизнь. Так же помогут и дальнейшие решения — смелые решения, которые должны быть, в которых мы нуждаемся и о которых говорим постоянно с нашими партнерами. В ближайшие недели мы продолжим коммуникацию, чтобы получить необходимые решения, — сказал Зеленский.

Разрешение на удары по РФ

С начала полномасштабного вторжения ВСУ не могли использовать западное оружие для ударов по РФ. Однако после майского наступления в Харьковскую область Киев активизировал призывы к Западу предоставить такое право.

В конце мая, после поддержки ряда стран НАТО, Белый дом дал Украине "зеленый свет" с определенными ограничениями. США разрешили удары по российским войскам и позициям вдоль границы, но пока не разрешают глубокие удары по РФ.

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