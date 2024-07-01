По словам президента Владимира Зеленского, украинские военные готовят решение по увеличению потерь оккупационной армии РФ в военной технике и логистике на фронте.
Главные тезисы
- Украинские военные готовят решения по увеличению потерь оккупационной армии РФ в военной технике и логистике на фронте.
- Зеленский акцентирует внимание на победе не только на фронте, но и в сфере дипломатии, включая работу с партнерами, в том числе американскими.
- Президент подчеркивает необходимость сохранения веры в победу жизни над российской войной и амбициями Путина.
- Дипломатические усилия направлены на достижение проигрыша в России и создание мира на основе правил для всех народов, ценящих жизнь.
- Украина работает над укреплением обороноспособности с помощью дальнобойного оружия, истребителей и систем ПВО в интересах мира и безопасности.
Что известно о подготовке к задаче армии РФ еще больших потерь на фронте
Глава государства подчеркнул, что заслушал доклад от представителей военного руководства.
Докладывали главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич.
По их словам, одним из самых напряженных направлений остается район Покровска Донецкой области.
Что известно о дипломатических усилиях
Он рассказал, что для проигрыша в России работа идет не только на фронте, но и в сфере дипломатии.
Президент подчеркнул, что провел несколько совещаний с представителями ОП и МИД.
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