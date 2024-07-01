Что известно о подготовке к задаче армии РФ еще больших потерь на фронте

Глава государства подчеркнул, что заслушал доклад от представителей военного руководства.

Докладывали главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич.

По их словам, одним из самых напряженных направлений остается район Покровска Донецкой области.

Также обсудили некоторые наши принципиальные решения – шаги, которые готовим, чтобы кафиров терял больше своей логистики, больше техники, больше своих надежд расширить войну. Для России все это должно закончиться проигрышем, и только так проигрывает сама идея войны против Украины, - отметил глава государства. Поделиться

Что известно о дипломатических усилиях

Он рассказал, что для проигрыша в России работа идет не только на фронте, но и в сфере дипломатии.

Для России все это должно закончиться проигрышем и только так проигрывает сама идея войны против Украины. Мы делаем все для этого и оружием и дипломатией. Соответствующие процессы идут бок о бок. И я благодарю всех, кто проявляет достаточную устойчивость, достаточную решительность, достаточную собственную активность, в том числе сохраняя мобилизацию мира в нашу поддержку. Вопреки всему. Несмотря на любые политические волны и смену настроений. Всех в мире мы объединяем тем, что стремимся к справедливости – и только к этому – для себя, а значит, для любой нации, которая может так же пострадать от внешней агрессии, - подчеркнул глава государства. Поделиться

Президент подчеркнул, что провел несколько совещаний с представителями ОП и МИД.