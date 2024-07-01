Зеленский заявил о подготовке к нанесению еще больших потерь армии РФ на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский заявил о подготовке к нанесению еще больших потерь армии РФ на фронте

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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По словам президента Владимира Зеленского, украинские военные готовят решение по увеличению потерь оккупационной армии РФ в военной технике и логистике на фронте.

Главные тезисы

  • Украинские военные готовят решения по увеличению потерь оккупационной армии РФ в военной технике и логистике на фронте.
  • Зеленский акцентирует внимание на победе не только на фронте, но и в сфере дипломатии, включая работу с партнерами, в том числе американскими.
  • Президент подчеркивает необходимость сохранения веры в победу жизни над российской войной и амбициями Путина.
  • Дипломатические усилия направлены на достижение проигрыша в России и создание мира на основе правил для всех народов, ценящих жизнь.
  • Украина работает над укреплением обороноспособности с помощью дальнобойного оружия, истребителей и систем ПВО в интересах мира и безопасности.

Что известно о подготовке к задаче армии РФ еще больших потерь на фронте

Глава государства подчеркнул, что заслушал доклад от представителей военного руководства.

Докладывали главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич.

По их словам, одним из самых напряженных направлений остается район Покровска Донецкой области.

Также обсудили некоторые наши принципиальные решения – шаги, которые готовим, чтобы кафиров терял больше своей логистики, больше техники, больше своих надежд расширить войну. Для России все это должно закончиться проигрышем, и только так проигрывает сама идея войны против Украины, - отметил глава государства.

Что известно о дипломатических усилиях

Он рассказал, что для проигрыша в России работа идет не только на фронте, но и в сфере дипломатии.

Для России все это должно закончиться проигрышем и только так проигрывает сама идея войны против Украины. Мы делаем все для этого и оружием и дипломатией. Соответствующие процессы идут бок о бок. И я благодарю всех, кто проявляет достаточную устойчивость, достаточную решительность, достаточную собственную активность, в том числе сохраняя мобилизацию мира в нашу поддержку. Вопреки всему. Несмотря на любые политические волны и смену настроений. Всех в мире мы объединяем тем, что стремимся к справедливости – и только к этому – для себя, а значит, для любой нации, которая может так же пострадать от внешней агрессии, - подчеркнул глава государства.

Президент подчеркнул, что провел несколько совещаний с представителями ОП и МИД.

И этот месяц может принести Украине еще больше сил, в том числе в защите неба и приближении реальной безопасности для нашей страны. Четко видим, что мы должны реализовать в переговорах с партнерами, прежде всего американскими. Сегодня же встретился с делегацией Конгресса – двухпартийной делегацией Палаты представителей. Поблагодарил Америку, всех американских друзей Украины и международный порядок, основанный на правилах. Очень важна неизменная вера в то, что жизнь должна победить российскую войну и все путинские враждебные амбиции. Это вполне возможно. Но возможно при сохранении не только нашей смелости, но и смелости партнеров. Дальнобойное оружие, истребители для Украины достаточного качества и количества, больше систем ПВО – это то, что влияет на весь ход этой войны и должно влиять исключительно в наших интересах – в общих интересах всех народов, которые ценят жизнь и хотят мирного мира. И это будет, – подчеркнул президент.

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