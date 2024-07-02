По словам военного аналитика из группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, в течение июня украинские военные на фронте нанесли преступной армии РФ рекордные потери, в частности, в ствольной артиллерии и другой военной технике.

Что известно о рекордных потерях армии РФ в течение июня

Коваленко отметил, что в течение июня украинские военные уничтожили 59 систем вражеской ПВО, что является вторым по количеству результатом с начала развязанной Кремлем преступной войны против Украины.

Это стало возможным благодаря системной работе по уничтожению систем С-300/С-400 – как на временно оккупированном Крыму, так и на материковой территории Украины и России. Как видим, результативность охоты на российскую ПВО достаточно высока, и она продолжается! – объяснил Коваленко. Поделиться

Он подчеркнул, что за прошедший месяц оккупационная армия РФ потеряла рекордное количество ствольной артиллерии с начала масштабного вторжения.

Речь идет об 1 тыс. 415 артсистемах.

Предыдущий рекорд был установлен в мае, когда уничтожили 1 тыс. 160 единиц ствольной артиллерии противника

Причиной стало пополнение боекомплекта Сил обороны Украины артиллерийскими боеприпасами и выведение контрбатарейной борьбы на новый уровень противодействия, а также согласие на применение западных систем на территории России, что значительно расширило наши возможности по уничтожению скрывавшихся на территории РФ артсистем, - подчеркивает аналитик. Поделиться

При этом в течение июня оккупационная армия РФ, по словам Коваленко, потеряла 359 танков.

Это не рекордный показатель, но с учетом возможностей военно-промышленного комплекса РФ ежемесячно отправлять в зону боевых действий в среднем 350-400 основных боевых танков (ОБТ) достаточно болезненный в вопросах восполнения потерь, - подчеркивает Коваленко. Поделиться

Что больше всего влияет на многочисленные потери оккупационной армии РФ в личном составе

Аналитик также добавил, что во время штурмов в собственной летней наступательной кампании российские оккупанты пытаются максимально снизить использование тяжелых танков и бронетехники.