По словам военного аналитика из группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, в течение июня украинские военные на фронте нанесли преступной армии РФ рекордные потери, в частности, в ствольной артиллерии и другой военной технике.
Главные тезисы
- Украинские военные нанесли оккупационной армии РФ рекордные потери в июне, включая уничтожение 59 систем вражеской ПВО.
- Пополнение боекомплекта ВСУ артиллерийскими боеприпасами и использование западных систем способствовали увеличению эффективности атак.
- Оккупационная армия РФ потеряла в июне значительное количество артсистем и танков из-за эффективной контрбатарейной борьбы украинских военных.
- Попытка снизить использование тяжелой бронетехники и увеличить применение пехоты привела к росту потерь личного состава армии РФ.
- Результативность ударов на вражескую ПВО и артсистемы показывает эффективность действий украинских военных и внедрение современных боевых технологий.
Что известно о рекордных потерях армии РФ в течение июня
Коваленко отметил, что в течение июня украинские военные уничтожили 59 систем вражеской ПВО, что является вторым по количеству результатом с начала развязанной Кремлем преступной войны против Украины.
Он подчеркнул, что за прошедший месяц оккупационная армия РФ потеряла рекордное количество ствольной артиллерии с начала масштабного вторжения.
Речь идет об 1 тыс. 415 артсистемах.
Предыдущий рекорд был установлен в мае, когда уничтожили 1 тыс. 160 единиц ствольной артиллерии противника
При этом в течение июня оккупационная армия РФ, по словам Коваленко, потеряла 359 танков.
Что больше всего влияет на многочисленные потери оккупационной армии РФ в личном составе
Аналитик также добавил, что во время штурмов в собственной летней наступательной кампании российские оккупанты пытаются максимально снизить использование тяжелых танков и бронетехники.
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