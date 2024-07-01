Кремлевский диктатор Владимир Путин после начала масштабной войны против Украины очевидно рассчитывал на скорую победу, однако оккупационная армия РФ погрязла в развязанной кремлем преступной войне и уже потеряла наиболее профессиональные подразделения и передовую технику.

Армия РФ все больше слабеет по мере продолжения войны против Украины

Первоначальный план Путина по быстрому захвату Украины пошел не так, как ожидалось. Украинским силам при мощной международной поддержке удалось противостоять наступлению России и отвергнуть его, превратив то, что должно было быть вопросом дней в конфликт, который теперь длится более двух лет. Эта стойкость заставила Россию начать длительную и дорогостоящую борьбу, обнаружив трещины в ее военной броне, – подчеркивается в материале издания. Поделиться

Отмечается, что прогнозы западной разведки о необходимости длительного времени для восстановления преступной армией РФ боеспособности не оправдались.

Страна агрессорка в короткие сроки восстановила часть полученных потерь в войне против Украины, потратив на это сумасшедшие деньги.

Так, в 2024 году РФ выделит на оборону 7% своего ВВП – около 140 миллиардов долларов.

Однако, по прогнозам аналитиков издания, в течение следующих 3 лет расходы страны-агрессорки на собственные военные нужды превысят 400 млрд долларов.

Авторы материала подчеркивают, что для восполнения потерь в личном составе Россия стремительно наращивала численность своих войск.

В 2022 году было вовлечено 300 тысяч новых солдат, такое же количество пополнит российскую армию к середине 2024 года.

Однако подавляющее большинство новобранцев почти не обучены и не имеют боевого опыта.

Россия также использовала противоречивые методы вербовки, включая призыв иностранцев, заключенных и наемников из таких групп, как ППК Вагнера. Эти действия вызывают серьезные вопросы долгосрочной эффективности и морального духа этих войск, - отмечается в материале издания. Поделиться

Что может ожидать армию РФ в случае продолжения войны против Украины

Журналисты подчеркивают, что с начала развязной преступной войны против Украины оккупационная армия РФ понесла колоссальные потери.

Ведь только к концу 2023 года она потеряла почти 90% довоенных войск: 120 тыс. убитыми и 200 тыс. ранеными.

Российские оккупанты понесли тяжелые потери в технике - тысячи танков, боевых машин пехоты и артиллерийских установок были уничтожены.

По информации издания даже увеличение инвестиций в оборонную сферу, сотрудничество с Китаем и Северной Кореей и другими странами оставляет будущее российской армии неопределенным.

В частности, быстрое увеличение численности оккупационной армии РФ и использование старых образцов техники могут предоставить лишь краткосрочные преимущества.