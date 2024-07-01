Кремлевский диктатор Владимир Путин после начала масштабной войны против Украины очевидно рассчитывал на скорую победу, однако оккупационная армия РФ погрязла в развязанной кремлем преступной войне и уже потеряла наиболее профессиональные подразделения и передовую технику.
Главные тезисы
- Оккупационная армия РФ потеряла наиболее профессиональные подразделения и передовую технику в ходе войны против Украины, что приводит к снижению ее боеспособности и военной мощи.
- Россия стремительно восполняет потери личного состава, однако использование противоречивых методов вербовки и необученных новобранцев может негативно отразиться на моральном состоянии и эффективности войск.
- Прогнозы показывают, что к 2026 году Российская армия может столкнуться со значительными проблемами из-за истощения ресурсов, что может привести к снижению ее боевой мощи и эффективности.
- Армия РФ столкнулась с серьезными потерями в ходе войны против Украины, что вызывает неопределенность и нестабильность в будущем.
- Российская армия, хоть и демонстрирует устойчивость, стоит перед вызовом долгосрочной устойчивости из-за значительных потерь и проблем с ресурсами и практиками вербовки.
Армия РФ все больше слабеет по мере продолжения войны против Украины
Отмечается, что прогнозы западной разведки о необходимости длительного времени для восстановления преступной армией РФ боеспособности не оправдались.
Страна агрессорка в короткие сроки восстановила часть полученных потерь в войне против Украины, потратив на это сумасшедшие деньги.
Так, в 2024 году РФ выделит на оборону 7% своего ВВП – около 140 миллиардов долларов.
Однако, по прогнозам аналитиков издания, в течение следующих 3 лет расходы страны-агрессорки на собственные военные нужды превысят 400 млрд долларов.
Авторы материала подчеркивают, что для восполнения потерь в личном составе Россия стремительно наращивала численность своих войск.
В 2022 году было вовлечено 300 тысяч новых солдат, такое же количество пополнит российскую армию к середине 2024 года.
Однако подавляющее большинство новобранцев почти не обучены и не имеют боевого опыта.
Что может ожидать армию РФ в случае продолжения войны против Украины
Журналисты подчеркивают, что с начала развязной преступной войны против Украины оккупационная армия РФ понесла колоссальные потери.
Ведь только к концу 2023 года она потеряла почти 90% довоенных войск: 120 тыс. убитыми и 200 тыс. ранеными.
Российские оккупанты понесли тяжелые потери в технике - тысячи танков, боевых машин пехоты и артиллерийских установок были уничтожены.
По информации издания даже увеличение инвестиций в оборонную сферу, сотрудничество с Китаем и Северной Кореей и другими странами оставляет будущее российской армии неопределенным.
В частности, быстрое увеличение численности оккупационной армии РФ и использование старых образцов техники могут предоставить лишь краткосрочные преимущества.
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