Кремлівський диктатор Володимир Путін після розв'язання масштабної війни проти України вочевидь розраховував на швидку перемогу, однак окупаційна армія РФ загрузла у розв'язаній кремлем злочинній війні і вже втратила найбільш професійні підрозділи та передову техніку.

Армія РФ все більше слабшає по мірі продовження війни проти України

Початковий план Путіна щодо швидкого захоплення України пішов не так, як очікувалося. Українським силам за потужної міжнародної підтримки вдалося протистояти наступу Росії та відкинути його, перетворивши те, що мало бути питанням днів, у конфлікт, який тепер триває понад два роки. Ця стійкість змусила Росію розпочати тривалу та дорогу боротьбу, виявивши тріщини в її військовій броні, — підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Зазначається, що прогнози західної розвідки щодо небхідності тривалого часу для відновлення злочинною армією РФ боєздатності не справдились.

Країна агресорка у короткі терміни відновила частину отриманих втрат у війні проти України, витративши на це шалені гроші.

Так, у 2024 році РФ виділить на оборону 7% свого ВВП — близько 140 мільярдів доларів.

Однак за прогнозами аналітиків видання, протягом наступних 3 років витрати країни-агресорки на власні військові потреби перевищать 400 млрд доларів.

Автори матеріалу підкреслюють, що для поповнення втрат в особовому складі Росія стрімко нарощувала чисельність своїх військ.

У 2022 році було залучено 300 тисяч нових солдатів, така ж кількість поповнить російську армію до середини 2024 року.

Однак переважна більшість новобранців майже не навчена і не має бойового досвіду.

Росія також використовувала суперечливі методи вербування, включаючи призов іноземців, ув’язнених і найманців із таких груп, як ПВК "Вагнера". Ці дії викликають серйозні питання щодо довгострокової ефективності та морального духу цих військ, — зазначається у матеріалі видання. Поширити

Що може чекати на армію РФ у разі продовження війни проти України

Журналісти підкреслюють, що від початку розв’язаної злочинної війни проти України окупаційна армія РФ зазнала колосальних втрат.

Адже лише до кінця 2023 року вона втратила майже 90% довоєнних військ: 120 тис вбитими та 200 тис пораненими.

Російські окупанти понесли важкі втрати у техніці — тисячі танків, бойових машин піхоти та артилерійських установок були знищені.

За інформацією видання, навіть збільшення інвестицій в оборонну сферу, співпраця з Китаєм та Північною Кореєю та іншими країнами залишає майбутнє російської армії невизначеним.

Зокрема, швидке збільшення чисельності окупаційної армії РФ та використання старих зразків техніки можуть надати лише короткострокові переваги.