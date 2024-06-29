Чи може армія РФ готуватись до наступу на півдні Україні — оцінка аналітика
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи може армія РФ готуватись до наступу на півдні Україні — оцінка аналітика

Армія РФ
Джерело:  24 канал

Радник мера окупованого Росією Маріуполя Петро Андрющенко попереджає про підготовку окупаційної армії РФ до масштабного наступу на півдні Україні.

Головні тези:

  • Окупаційна армія РФ застосовує тактику наступу малими групами на півдні України, шукаючи слабкі місця в обороні українських військових.
  • Розгортання великого ворожого угруповання на будь-якій ділянці фронту свідчитиме про підготовку до масштабного наступу.
  • Будівництво залізниці окупантами на півдні України може значно покращити ворожу логістику та ускладнити оборонні дії.
  • Необхідно постійно впливати на залізницю шляхом диверсійних операцій та ураження цілей, що рухаються, для ускладнення руху ворожих сил.
  • Вплив на дорогу можна здійснювати шляхом атак на мости та залізничні вузли, що може призвести до проблем у функціонуванні залізниці.

Що вказуватиме на підготовку окупаційної армії РФ до наступу на півдні України

За словами ізраїльського аналітика, Давида Шарпа, окупаційна армія РФ наразі застосовує тактику наступу малими групами.

Так низка цих груп на зазначеній ділянці проводить цілу серію атак.

У такий спосіб російські окупанти намагаються шукати слабкі місця в обороні українських військових та намагаються витіснити їх з оборонних позицій.

На думку Шарпа, така тактика надає злочинній армії РФ низку переваг і вона навряд чи відмовиться від неї.

Однак, як підкреслює аналітик, розгортання на якійсь з ділянок фронту великого ворожого угруповання свідчитиме про підготовку до масштабного наступу.

Зокрема, наразі російські окупанти перекидають сили з окупованих територій на Херсонщині для підтримки власного провального наступу на Харківщині.

За словами Шарпа, наразі на півдні України окупаційна армія РФ не має необхідних резервів для проведення наступу.

У них не так багато резервів, водночас багато точок докладання зусиль. Тому про Південь поки нічого не відомо, принаймні з огляду на відкриті джерела, - підкреслює аналітик.

Як будівництво російськими окупантами залізниці може вплинути на ситуацію на півдні

Шарп попередив, що будівництво російськими окупантами залізниці на окупованих територіях півдня України значно покращить ворожу логістику, а знищити цю залізницю буде непросто.

Відтак потрібно шукати місця, де розв'язання проблем займе багато часу. Приміром, знести міст. Поки його відновлюватимуть, залізниця не працюватиме.

Якщо залізнична дорога рівна, тобто без мостів, це велика проблема. Однак можна на неї постійно впливати й робити сполучення незручним. Можна атакувати ешелони. Але потрібно вміти на великій дистанції знищувати цілі, які рухаються. Необхідна розвідка в реальному часі і засоби, які здатні уражати такі об'єкти. Впливати на дорогу диверсійними операціями, які хоть виводять її з ладу не надовго, але на постійній основі. Також атакувати якісь невеликі мости, якісь залізничні вузли. Це все повинно відбуватися безупинно. Тоді "життєдіяльність" залізниці може стати проблематичною, - пояснює аналітик

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