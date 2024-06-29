Радник мера окупованого Росією Маріуполя Петро Андрющенко попереджає про підготовку окупаційної армії РФ до масштабного наступу на півдні Україні.

Що вказуватиме на підготовку окупаційної армії РФ до наступу на півдні України

За словами ізраїльського аналітика, Давида Шарпа, окупаційна армія РФ наразі застосовує тактику наступу малими групами.

Так низка цих груп на зазначеній ділянці проводить цілу серію атак.

У такий спосіб російські окупанти намагаються шукати слабкі місця в обороні українських військових та намагаються витіснити їх з оборонних позицій.

На думку Шарпа, така тактика надає злочинній армії РФ низку переваг і вона навряд чи відмовиться від неї.

Однак, як підкреслює аналітик, розгортання на якійсь з ділянок фронту великого ворожого угруповання свідчитиме про підготовку до масштабного наступу.

Зокрема, наразі російські окупанти перекидають сили з окупованих територій на Херсонщині для підтримки власного провального наступу на Харківщині.

За словами Шарпа, наразі на півдні України окупаційна армія РФ не має необхідних резервів для проведення наступу.

У них не так багато резервів, водночас багато точок докладання зусиль. Тому про Південь поки нічого не відомо, принаймні з огляду на відкриті джерела, - підкреслює аналітик. Поширити

Як будівництво російськими окупантами залізниці може вплинути на ситуацію на півдні

Шарп попередив, що будівництво російськими окупантами залізниці на окупованих територіях півдня України значно покращить ворожу логістику, а знищити цю залізницю буде непросто.

Відтак потрібно шукати місця, де розв'язання проблем займе багато часу. Приміром, знести міст. Поки його відновлюватимуть, залізниця не працюватиме.