Українські військові також завдали удару по пункту управління БПЛА.

Що відомо про ліквідацію російських ЗРГК "Панцирь"

Речник Оперативного командування "Південь" Дмитро Плетенчук заявив, що Збройні Сили України на півдні України знищили два зенітних ракетно-гарматних комплекси РФ "Панцирь".

Мінус два "Панцирі" (самохідних зенітних ракетно-гарматних комплекси Панцирь-С1- ред.) на нашому напрямку, — розповів речник. Поширити

За його словами, українські військові також на цьому напрямку знищили пункт управління дронами та командний пункт армії РФ.

Завданням ЗРГК "Панцирь-С1" є прикривати військових та військово-промислові об’єкти. Його вартість становить близько 15 мільйонів доларів.

ЗСУ ліквідували понад 1200 військових РФ протягом доби

Українські військові протягом доби знищили понад 1200 загарбників окупаційної армії РФ та десятки одиниць ворожої техніки.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.24 орієнтовно склали: