ЗСУ знищили два російських ЗРГК "Панцирь" на Південному напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили два російських ЗРГК "Панцирь" на Південному напрямку

панцирь

Українські військові також завдали удару по пункту управління БПЛА.

Головні тези:

  • Збройні Сили України знищили два російських ЗРГК 'Панцирь' на південному напрямку бойових дій.
  • Українські військові також вразили пункт управління безпілотними літальними апаратами ворожої армії.
  • Протягом доби ЗСУ ліквідували понад 1200 військових РФ та десятки одиниць ворожої техніки.
  • Загальні бойові втрати ворожої сторони з 24.02.22 по 05.06.24 включають втрати особового складу, техніки та іншого озброєння.
  • Українська армія продовжує успішно відстоювати свою територію та завдає значний удар по ворожому підкріпленню.

Що відомо про ліквідацію російських ЗРГК "Панцирь"

Речник Оперативного командування "Південь" Дмитро Плетенчук заявив, що Збройні Сили України на півдні України знищили два зенітних ракетно-гарматних комплекси РФ "Панцирь".

Мінус два "Панцирі" (самохідних зенітних ракетно-гарматних комплекси Панцирь-С1- ред.)  на нашому напрямку, — розповів речник.

За його словами, українські військові також на цьому напрямку знищили пункт управління дронами та командний пункт армії РФ.

Завданням ЗРГК "Панцирь-С1" є прикривати військових та військово-промислові об’єкти. Його вартість становить близько 15 мільйонів доларів. 

ЗСУ ліквідували понад 1200 військових РФ протягом доби

Українські військові протягом доби знищили понад 1200 загарбників окупаційної армії РФ та десятки одиниць ворожої техніки. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 513700 (+1280) осіб ,

  • танків  — 7806 (+12) од,

  • бойових броньованих машин — 15036 (+16) од,

  • артилерійських систем —  13385 (+40) од,

  • РСЗВ / MLRS — 1092 (+0) од,

  • засобів ППО  — 830 (+3) од,

  • літаків  — 357 (+0) од,

  • гелікоптерів — 326 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10805 (+39),

  • крилатих ракет — 2270 (+2),

  • кораблів /катерів  — 27 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 18297 (+69) од,

  • спеціальної техніки  — 2223 (+12)

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