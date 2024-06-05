ВСУ уничтожили два российских ЗРГК "Панцирь" на Южном направлении

Украинские военные также нанесли удар по пункту управления БПЛА.

Что известно о ликвидации российских ЗРГК "Панцирь"

Спикер Оперативного командования "Юг" Дмитрий Плетенчук заявил, что Вооруженные Силы Украины на юге Украины уничтожили два зенитных ракетно-пушечных комплекса РФ "Панцирь".

Минус два "Панцира" (самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С1- ред.) на нашем направлении, — рассказал спикер. Поделиться

По его словам, украинские военные также в этом направлении уничтожили пункт управления дронами и командный пункт армии РФ.

Задача ЗРГК "Панцирь-С1" — прикрывать военные и военно-промышленные объекты. Его стоимость составляет около 15 миллионов долларов.

ВСУ ликвидировали более 1200 военных РФ в течение суток

Украинские военные за сутки уничтожили более 1200 захватчиков оккупационной армии РФ и десятки единиц вражеской техники.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.06.24 ориентировочно составили: