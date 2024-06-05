ВСУ уничтожили два российских ЗРГК "Панцирь" на Южном направлении

Украинские военные также нанесли удар по пункту управления БПЛА.
Главные тезисы
- Вооруженные Силы Украины уничтожили два российских ЗРГК 'Панцирь' на южном направлении боевых действий.
- Украинские военные также поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами вражеской армии.
- За сутки ВСУ ликвидировали более 1200 военных РФ и десятки единиц вражеской техники.
- Общие боевые потери вражеской стороны с 24.02.22 по 05.06.24 включают потери личного состава, техники и другого вооружения.
- Украинская армия продолжает успешно отстаивать свою территорию и наносит значительный удар по враждебному подкреплению.
Что известно о ликвидации российских ЗРГК "Панцирь"
Спикер Оперативного командования "Юг" Дмитрий Плетенчук заявил, что Вооруженные Силы Украины на юге Украины уничтожили два зенитных ракетно-пушечных комплекса РФ "Панцирь".
По его словам, украинские военные также в этом направлении уничтожили пункт управления дронами и командный пункт армии РФ.
Задача ЗРГК "Панцирь-С1" — прикрывать военные и военно-промышленные объекты. Его стоимость составляет около 15 миллионов долларов.
ВСУ ликвидировали более 1200 военных РФ в течение суток
Украинские военные за сутки уничтожили более 1200 захватчиков оккупационной армии РФ и десятки единиц вражеской техники.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.06.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 513700 (+1280) человек,
танков — 7806 (+12) ед,
боевых бронированных машин — 15036 (+16) ед,
артиллерийских систем — 13385 (+40) ед,
РСЗО / MLRS — 1092 (+0) ед,
средств ПВО — 830 (+3) ед,
самолетов — 357 (+0) ед,
вертолетов — 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10805 (+39),
крылатых ракет — 2270 (+2),
кораблей /катеров — 27 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 18297 (+69) ед,
специальной техники — 2223 (+12)
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