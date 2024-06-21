Нелегітимний президент РФ Володимир Путін почав публічно погрожувати Південній Кореї після того, як вона заявила, що може передати Україні свою летальну зброю.
Головні тези:
- Путін погрожує Південній Кореї через її плани щодо надання летальної зброї Україні.
- Зустріч Путіна з Кім Чен Ином є поганим знаком і сигналом формування ядерного альянсу проти країн Заходу.
- Постачання КНДР до Росії артилерійських снарядів та ракет - лише частина проблеми.
- Кім Чен Ин прагне отримати від РФ передові військові технології.
Україна може отримати летальну зброю від Південної Кореї — Путін лютує
20 червня офіційно стало відомо про те, що Південна Корея розгляне можливість постачання зброї Україні після того, як Путін і диктатор КНДР Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство.
Нелегітимний глава Кремля одразу відреагував на цю новину.
Спочатку він почав стверджувати, що Сеулу, мовляв, немає про що турбуватися, тому що російська військова допомога за договором, який був підписаний, виникає тільки в тому випадку, якщо буде здійснена агресія проти одного з підписантів.
Західні журналісти звертають увагу на те, що раніше допомога Південної Кореї Україні обмежувалася наданням аптечок, медикаментів, портативних міношукачів, захисного одягу, однак Сеул жодного разу не постачав зброю для ЗСУ.
Росія та КНДР формують ядерний альянс проти Заходу
Редакція видання The Times дійшла висновку, що візит нелегітимного президента РФ Володимира Путіна до південнокорейського диктатора Кім Чен Ина є дуже поганим знаком.
Насамперед йдеться про те, що вони почали формувати ядерний альянс проти країн Заходу.
Що важливо розуміти, постачання КНДР до Росії артилерійських снарядів та ракет є лише частиною проблеми.
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