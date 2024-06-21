Велика помилка. Путін злякався зміни позиції Південної Кореї щодо України
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Велика помилка. Путін злякався зміни позиції Південної Кореї щодо України

Путін
Джерело:  online.ua

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін почав публічно погрожувати Південній Кореї після того, як вона заявила, що може передати Україні свою летальну зброю.

Головні тези:

  • Путін погрожує Південній Кореї через її плани щодо надання летальної зброї Україні.
  • Зустріч Путіна з Кім Чен Ином є поганим знаком і сигналом формування ядерного альянсу проти країн Заходу.
  • Постачання КНДР до Росії артилерійських снарядів та ракет - лише частина проблеми.
  • Кім Чен Ин прагне отримати від РФ передові військові технології.

Україна може отримати летальну зброю від Південної Кореї — Путін лютує

20 червня офіційно стало відомо про те, що Південна Корея розгляне можливість постачання зброї Україні після того, як Путін і диктатор КНДР Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство.

Нелегітимний глава Кремля одразу відреагував на цю новину.

Спочатку він почав стверджувати, що Сеулу, мовляв, немає про що турбуватися, тому що російська військова допомога за договором, який був підписаний, виникає тільки в тому випадку, якщо буде здійснена агресія проти одного з підписантів.

Наскільки мені відомо, Південна Корея не планує агресії проти КНДР… Що стосується постачання летальної зброї (Південною Кореєю — ред.) в зону бойових дій в Україні, то це було б дуже великою помилкою. Я сподіваюся, що цього не станеться. Якщо це станеться, то ми теж будемо приймати відповідні рішення, які навряд чи сподобаються нинішньому керівництву Південної Кореї.

Володимир Путін

Володимир Путін

Нелегітимний президент РФ

Західні журналісти звертають увагу на те, що раніше допомога Південної Кореї Україні обмежувалася наданням аптечок, медикаментів, портативних міношукачів, захисного одягу, однак Сеул жодного разу не постачав зброю для ЗСУ.

Росія та КНДР формують ядерний альянс проти Заходу

Редакція видання The Times дійшла висновку, що візит нелегітимного президента РФ Володимира Путіна до південнокорейського диктатора Кім Чен Ина є дуже поганим знаком.

Насамперед йдеться про те, що вони почали формувати ядерний альянс проти країн Заходу.

Що важливо розуміти, постачання КНДР до Росії артилерійських снарядів та ракет є лише частиною проблеми.

Вкрай малоймовірно, що Кім Чен Ин зустрічав би Путіна так щедро лише за обіцянкі їжі та палива. Кім Чен Ин хоче передові системи зв’язку, технологію ядерних підводних човнів, військову супутникову техніку та передову технологію міжконтинентальних балістичних ракет, — попереджає аналітик вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Віктор Ча.

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