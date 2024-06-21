Нелегитимный президент РФ Владимир Путин начал публично угрожать Южной Корее после того, как она заявила, что может передать Украине свое летальное оружие.

Украина может получить летальное оружие от Южной Кореи — Путин злится

20 июня официально стало известно о том, что Южная Корея рассмотрит возможность поставки оружия Украине после того, как Путин и диктатор КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Нелегитимный глава Кремля сразу отреагировал на новость.

Сначала он начал утверждать, что Сеулу, мол, не о чем беспокоиться, потому что российская военная помощь, согласно подписанному договору, будет применена только в том случае, если будет осуществлена агрессия против одного из подписантов.

Насколько мне известно, Южная Корея не планирует агрессию против КНДР… Что касается поставки летального оружия (Южной Кореи — ред.) в зону боевых действий в Украине, то это было бы очень большой ошибкой. Я надеюсь, что этого не произойдет. Если это произойдет, мы тоже будем принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся нынешнему руководству Южной Кореи. Владимир Путин Нелегитимный президент РФ

Западные журналисты обращают внимание на то, что ранее помощь Южной Кореи Украине ограничивалась предоставлением аптечек, медикаментов, портативных миноискателей, защитной одежды, однако Сеул ни разу не передавал оружие для ВСУ.

Россия и КНДР формируют ядерный альянс против Запада

Редакция издания The Times пришла к выводу, что визит нелегитимного президента РФ Владимира Путина к южнокорейскому диктатору Ким Чен Ыну является очень плохим знаком.

Прежде всего, речь идет о том, что они начали формировать ядерный альянс против стран Запада.

Что важно понимать, поставки КНДР в Россию артиллерийских снарядов и ракет являются лишь частью проблемы.