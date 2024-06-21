Большая ошибка. Путин испугался изменения позиции Южной Кореи касательно Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Большая ошибка. Путин испугался изменения позиции Южной Кореи касательно Украины

Путин
Читати українською
Источник:  online.ua

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин начал публично угрожать Южной Корее после того, как она заявила, что может передать Украине свое летальное оружие.

Главные тезисы

  • Путин угрожает Южной Корее из-за ее планов по предоставлению летального оружия Украине.
  • Встреча Путина с Ким Чен Ыном является плохим знаком и сигналом формирования ядерного альянса против стран Запада.
  • Отправка КНДР в Россию артиллерийских снарядов и ракет - лишь часть проблемы.
  • Ким Чен Ын стремится получить от РФ передовые военные технологии.

Украина может получить летальное оружие от Южной Кореи — Путин злится

20 июня официально стало известно о том, что Южная Корея рассмотрит возможность поставки оружия Украине после того, как Путин и диктатор КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Нелегитимный глава Кремля сразу отреагировал на новость.

Сначала он начал утверждать, что Сеулу, мол, не о чем беспокоиться, потому что российская военная помощь, согласно подписанному договору, будет применена только в том случае, если будет осуществлена агрессия против одного из подписантов.

Насколько мне известно, Южная Корея не планирует агрессию против КНДР… Что касается поставки летального оружия (Южной Кореи — ред.) в зону боевых действий в Украине, то это было бы очень большой ошибкой. Я надеюсь, что этого не произойдет. Если это произойдет, мы тоже будем принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся нынешнему руководству Южной Кореи.

Владимир Путин

Владимир Путин

Нелегитимный президент РФ

Западные журналисты обращают внимание на то, что ранее помощь Южной Кореи Украине ограничивалась предоставлением аптечек, медикаментов, портативных миноискателей, защитной одежды, однако Сеул ни разу не передавал оружие для ВСУ.

Россия и КНДР формируют ядерный альянс против Запада

Редакция издания The Times пришла к выводу, что визит нелегитимного президента РФ Владимира Путина к южнокорейскому диктатору Ким Чен Ыну является очень плохим знаком.

Прежде всего, речь идет о том, что они начали формировать ядерный альянс против стран Запада.

Что важно понимать, поставки КНДР в Россию артиллерийских снарядов и ракет являются лишь частью проблемы.

Крайне маловероятно, что Ким Чен Ын встречал бы Путина так щедро только за обещания еды и топлива. Ким Чен Ын хочет передовые системы связи, технологию ядерных подлодок, военную спутниковую технику и передовую технологию межконтинентальных баллистических ракет, — предупреждает аналитик вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Виктор Ча.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Делегацию российских министров выгнали из зала заседаний в КНДР — видео
Переговоры Путина и Ким Чен Ына
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Россия и КНДР формируют ядерный альянс против Запада
Путин и Ким Чен Ын
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Южная Корея может поставлять оружие Украине после визита Путина в КНДР
южная корея

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?