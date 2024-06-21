Нелегитимный президент РФ Владимир Путин начал публично угрожать Южной Корее после того, как она заявила, что может передать Украине свое летальное оружие.
Главные тезисы
- Путин угрожает Южной Корее из-за ее планов по предоставлению летального оружия Украине.
- Встреча Путина с Ким Чен Ыном является плохим знаком и сигналом формирования ядерного альянса против стран Запада.
- Отправка КНДР в Россию артиллерийских снарядов и ракет - лишь часть проблемы.
- Ким Чен Ын стремится получить от РФ передовые военные технологии.
Украина может получить летальное оружие от Южной Кореи — Путин злится
20 июня официально стало известно о том, что Южная Корея рассмотрит возможность поставки оружия Украине после того, как Путин и диктатор КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Нелегитимный глава Кремля сразу отреагировал на новость.
Сначала он начал утверждать, что Сеулу, мол, не о чем беспокоиться, потому что российская военная помощь, согласно подписанному договору, будет применена только в том случае, если будет осуществлена агрессия против одного из подписантов.
Западные журналисты обращают внимание на то, что ранее помощь Южной Кореи Украине ограничивалась предоставлением аптечек, медикаментов, портативных миноискателей, защитной одежды, однако Сеул ни разу не передавал оружие для ВСУ.
Россия и КНДР формируют ядерный альянс против Запада
Редакция издания The Times пришла к выводу, что визит нелегитимного президента РФ Владимира Путина к южнокорейскому диктатору Ким Чен Ыну является очень плохим знаком.
Прежде всего, речь идет о том, что они начали формировать ядерный альянс против стран Запада.
Что важно понимать, поставки КНДР в Россию артиллерийских снарядов и ракет являются лишь частью проблемы.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-