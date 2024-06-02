ЗСУ б’ють по місцях дислокації армії РФ

Сили оборони Півдня завдають вогневого ураження по місцях дислокації армії РФ, вогневих позиціях і тилах ворога, повідомили в оперативному командуванні «Південь» 2 червня.

Протягом минулої доби знищено три польові пункти боєпостачання та три бліндажі,

Також було отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 38 осіб протягом доби.

Ворог втратив 14 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

4 гармати;

9 одиниць авто-бронетехніки;

1 мотоцикл.

Бійці ЗСУ знищили 2 російських БТР-82 разом з десантом — відео

Екіпаж бронемашини піхоти Bradley Сил оборони України зі складу 47-ї окремої механізованої бригади ліквідував два російські бронетранспортери разом з десантниками.

Аеророзвідники виявили, як ворожа техніка з десантом висувається в зону відповідальності 47 окремої механізованої бригади. Оперативно екіпаж "Тихого" виїхав на вогневу позицію. Дочекавшись сприятливих умов, а саме моменту, коли ворог виїхав на відкриту місцевість, гармата "Бушмастер" зупинила техніку та ліквідувала російських терористів, — розповіли в 47-й бригаді. Поширити

Ефектним знищенням окупантів відзначилися бійці 2 механізованого батальйону.

Сучасні технології та уміле застосування американської техніки — це суттєва перевага на полі бою.