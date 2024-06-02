Силы обороны юга Украины за сутки уничтожили 38 оккупантов и 14 единиц вооружения и военной техники армии РФ.
ВСУ б’ют по местам дислокации армии РФ
Силы обороны Юга наносят огненное поражение по местам дислокации армии РФ, огненным позициям и тылам врага, сообщили в оперативном командовании «Юг» 2 июня.
За прошедшие сутки уничтожены три полевых пункта боеснабжения и три блиндажа,
Также было получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 38 человек в течение суток.
Враг потерял 14 единиц вооружения и военной техники, из них:
4 пушки;
9 единиц автобронетехники;
1 мотоцикл.
Бойцы ВСУ уничтожили 2 российских БТР-82 вместе с десантом — видео
Экипаж бронемашины пехоты Bradley Сил обороны Украины из состава 47-й отдельной механизированной бригады ликвидировал два российских бронетранспортера вместе с десантниками.
Эффектным уничтожением окупантов отличились бойцы 2 механизированного батальона.
Современные технологии и умелое применение американской техники – это существенное преимущество на поле боя.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-