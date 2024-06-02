ВСУ ликвидировали 38 оккупантов в течение суток на Южном направлении
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали 38 оккупантов в течение суток на Южном направлении

Силы обороны юга Украины
Война
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Силы обороны юга Украины за сутки уничтожили 38 оккупантов и 14 единиц вооружения и военной техники армии РФ.

ВСУ б’ют по местам дислокации армии РФ

Силы обороны Юга наносят огненное поражение по местам дислокации армии РФ, огненным позициям и тылам врага, сообщили в оперативном командовании «Юг» 2 июня.

За прошедшие сутки уничтожены три полевых пункта боеснабжения и три блиндажа,

Также было получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 38 человек в течение суток.

Враг потерял 14 единиц вооружения и военной техники, из них:

  • 4 пушки;

  • 9 единиц автобронетехники;

  • 1 мотоцикл.

Бойцы ВСУ уничтожили 2 российских БТР-82 вместе с десантом — видео

Экипаж бронемашины пехоты Bradley Сил обороны Украины из состава 47-й отдельной механизированной бригады ликвидировал два российских бронетранспортера вместе с десантниками.

Аэроразведчики обнаружили, как вражеская техника с десантом выдвигается в зону ответственности отдельной механизированной бригады. Оперативно экипаж "Тихого" уехал на огневую позицию. Дождавшись благоприятных условий, а именно момента, когда враг выехал на открытую местность, пушка "Бушмастер" остановила технику и ликвидировала российских террористов, рассказали в 47-й бригаде.

Эффектным уничтожением окупантов отличились бойцы 2 механизированного батальона.

Современные технологии и умелое применение американской техники – это существенное преимущество на поле боя.

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