Силы обороны юга Украины за сутки уничтожили 38 оккупантов и 14 единиц вооружения и военной техники армии РФ.

ВСУ б’ют по местам дислокации армии РФ

Силы обороны Юга наносят огненное поражение по местам дислокации армии РФ, огненным позициям и тылам врага, сообщили в оперативном командовании «Юг» 2 июня.

За прошедшие сутки уничтожены три полевых пункта боеснабжения и три блиндажа,

Также было получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 38 человек в течение суток.

Враг потерял 14 единиц вооружения и военной техники, из них:

4 пушки;

9 единиц автобронетехники;

1 мотоцикл.

Бойцы ВСУ уничтожили 2 российских БТР-82 вместе с десантом — видео

Экипаж бронемашины пехоты Bradley Сил обороны Украины из состава 47-й отдельной механизированной бригады ликвидировал два российских бронетранспортера вместе с десантниками.

Аэроразведчики обнаружили, как вражеская техника с десантом выдвигается в зону ответственности отдельной механизированной бригады. Оперативно экипаж "Тихого" уехал на огневую позицию. Дождавшись благоприятных условий, а именно момента, когда враг выехал на открытую местность, пушка "Бушмастер" остановила технику и ликвидировала российских террористов, рассказали в 47-й бригаде. Поделиться

Эффектным уничтожением окупантов отличились бойцы 2 механизированного батальона.

Современные технологии и умелое применение американской техники – это существенное преимущество на поле боя.