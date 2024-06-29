Советник мэра оккупированного Россией Мариуполя Петр Андрющенко предупреждает о подготовке оккупационной армии РФ к масштабному наступлению на юге Украины.
Главные тезисы
- Армия РФ готовится к масштабному наступлению на юге Украины, прибегая к тактике наступления малыми группами и ища слабые места в обороне украинских военных.
- Развертывание большой вражеской группировки на фронте указывает на подготовку к наступлению. Строительство железной дороги улучшит вражескую логистику и усложнит оборонные действия, требуя постоянного влияния через диверсионные операции.
- Аналитик поясняет, что уничтожение мостов и атаки железнодорожных узлов могут затруднить функциональность железной дороги, усложняя движение вражеских сил и создавая проблемы в функционировании логистики оккупантов.
- Влияние на железную дорогу через диверсионные операции и поражение движущихся целей является эффективным способом усложнения движения вражеских сил и затруднения логистики на оккупированных территориях.
- Российские оккупанты на Юге Украины пытаются улучшить свои позиции путем строительства железной дороги, что требует постоянного контроля и диверсионных действий для снижения эффективности логистики противника.
Что будет указывать на подготовку оккупационной армии РФ к наступлению на юге Украины
По словам израильского аналитика, Давида Шарпа, оккупационная армия РФ в настоящее время применяет тактику наступления малыми группами.
Так, ряд этих групп на указанном участке проводит целую серию атак.
Таким образом, российские оккупанты пытаются искать слабые места в обороне украинских военных и пытаются вытеснить их с оборонных позиций.
По мнению Шарпа, такая тактика предоставляет преступной армии РФ ряд преимуществ, и она вряд ли откажется от нее.
Однако, как подчеркивает аналитик, развертывание на каком-либо из участков фронта большой вражеской группировки будет свидетельствовать о подготовке к масштабному наступлению.
В частности, российские оккупанты перебрасывают силы с оккупированных территорий на Херсонщине для поддержки собственного провального наступления на Харьковщине.
По словам Шарпа, на юге Украины оккупационная армия РФ не имеет необходимых резервов для проведения наступления.
Как строительство российскими оккупантами железной дороги может повлиять на ситуацию на юге
Шарп предупредил, что строительство российскими оккупантами железной дороги на оккупированных южанах Украины значительно улучшит вражескую логистику, а уничтожить эту железную дорогу будет непросто.
Следовательно, нужно искать места, где решение проблем займет много времени. К примеру, снести мост. Пока его будут восстанавливать, железная дорога не будет работать.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-