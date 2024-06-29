Может ли армия РФ готовиться к наступлению на юге Украины — оценка аналитика
Категория
Украина
Дата публикации

Может ли армия РФ готовиться к наступлению на юге Украины — оценка аналитика

Армия РФ
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Источник:  24 канал

Советник мэра оккупированного Россией Мариуполя Петр Андрющенко предупреждает о подготовке оккупационной армии РФ к масштабному наступлению на юге Украины.

Главные тезисы

  • Армия РФ готовится к масштабному наступлению на юге Украины, прибегая к тактике наступления малыми группами и ища слабые места в обороне украинских военных.
  • Развертывание большой вражеской группировки на фронте указывает на подготовку к наступлению. Строительство железной дороги улучшит вражескую логистику и усложнит оборонные действия, требуя постоянного влияния через диверсионные операции.
  • Аналитик поясняет, что уничтожение мостов и атаки железнодорожных узлов могут затруднить функциональность железной дороги, усложняя движение вражеских сил и создавая проблемы в функционировании логистики оккупантов.
  • Влияние на железную дорогу через диверсионные операции и поражение движущихся целей является эффективным способом усложнения движения вражеских сил и затруднения логистики на оккупированных территориях.
  • Российские оккупанты на Юге Украины пытаются улучшить свои позиции путем строительства железной дороги, что требует постоянного контроля и диверсионных действий для снижения эффективности логистики противника.

Что будет указывать на подготовку оккупационной армии РФ к наступлению на юге Украины

По словам израильского аналитика, Давида Шарпа, оккупационная армия РФ в настоящее время применяет тактику наступления малыми группами.

Так, ряд этих групп на указанном участке проводит целую серию атак.

Таким образом, российские оккупанты пытаются искать слабые места в обороне украинских военных и пытаются вытеснить их с оборонных позиций.

По мнению Шарпа, такая тактика предоставляет преступной армии РФ ряд преимуществ, и она вряд ли откажется от нее.

Однако, как подчеркивает аналитик, развертывание на каком-либо из участков фронта большой вражеской группировки будет свидетельствовать о подготовке к масштабному наступлению.

В частности, российские оккупанты перебрасывают силы с оккупированных территорий на Херсонщине для поддержки собственного провального наступления на Харьковщине.

По словам Шарпа, на юге Украины оккупационная армия РФ не имеет необходимых резервов для проведения наступления.

У них не так много резервов, одновременно много точек приложения усилий. Поэтому о Юге пока ничего не известно, по крайней мере, учитывая открытые источники, - подчеркивает аналитик.

Как строительство российскими оккупантами железной дороги может повлиять на ситуацию на юге

Шарп предупредил, что строительство российскими оккупантами железной дороги на оккупированных южанах Украины значительно улучшит вражескую логистику, а уничтожить эту железную дорогу будет непросто.

Следовательно, нужно искать места, где решение проблем займет много времени. К примеру, снести мост. Пока его будут восстанавливать, железная дорога не будет работать.

Если железная дорога ровная, то есть без мостов, это большая проблема. Однако можно на нее постоянно влиять и делать соединение неудобным. Можно атаковать эшелоны. Но нужно уметь на большой дистанции уничтожать движущиеся цели. Необходима разведка в реальном времени и средства, способные поражать такие объекты. Влиять на дорогу диверсионными операциями, хоть выводящими ее из строя не надолго, но на постоянной основе. Также атаковать какие-то небольшие мосты, железнодорожные узлы. Это все должно происходить непрерывно. Тогда "жизнедеятельность" железной дороги может стать проблематичной, - объясняет аналитик.

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