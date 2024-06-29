Советник мэра оккупированного Россией Мариуполя Петр Андрющенко предупреждает о подготовке оккупационной армии РФ к масштабному наступлению на юге Украины.

Что будет указывать на подготовку оккупационной армии РФ к наступлению на юге Украины

По словам израильского аналитика, Давида Шарпа, оккупационная армия РФ в настоящее время применяет тактику наступления малыми группами.

Так, ряд этих групп на указанном участке проводит целую серию атак.

Таким образом, российские оккупанты пытаются искать слабые места в обороне украинских военных и пытаются вытеснить их с оборонных позиций.

По мнению Шарпа, такая тактика предоставляет преступной армии РФ ряд преимуществ, и она вряд ли откажется от нее.

Однако, как подчеркивает аналитик, развертывание на каком-либо из участков фронта большой вражеской группировки будет свидетельствовать о подготовке к масштабному наступлению.

В частности, российские оккупанты перебрасывают силы с оккупированных территорий на Херсонщине для поддержки собственного провального наступления на Харьковщине.

По словам Шарпа, на юге Украины оккупационная армия РФ не имеет необходимых резервов для проведения наступления.

У них не так много резервов, одновременно много точек приложения усилий. Поэтому о Юге пока ничего не известно, по крайней мере, учитывая открытые источники, - подчеркивает аналитик. Поделиться

Как строительство российскими оккупантами железной дороги может повлиять на ситуацию на юге

Шарп предупредил, что строительство российскими оккупантами железной дороги на оккупированных южанах Украины значительно улучшит вражескую логистику, а уничтожить эту железную дорогу будет непросто.

Следовательно, нужно искать места, где решение проблем займет много времени. К примеру, снести мост. Пока его будут восстанавливать, железная дорога не будет работать.