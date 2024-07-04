По информации Генштаба, за сутки украинские военные ликвидировали еще 1 тыс 200 оккупантов преступной армии РФ.

Что известно об общих и текущих потерях армии РФ в войне против Украины

личного состава – 547 тыс 470 (+1 тыс 200) человек ликвидировано;

танков – 8 тыс 132 (+9) ед.;

боевых бронированных машин – 15 тыс 600 (+17) ед.;

артиллерийских систем – 14 тыс 777 (+65) ед;

РСЗО – 1 тыс 115 ед.;

средства ПВО – 878 (+2) ед.;

самолетов – 360 ед.;

вертолетов - 326 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 тыс 694 (+26) ед;

крылатых ракет – 2 тыс 342 (+6) ед.;

кораблей/катеров - 28 ед;

подводных лодок – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 19 тыс 923 (+73) ед;

специальной техники – 2 тыс 468 (+4) ед.

Что аналитики говорят о ситуации на фронте

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), украинские военные имеют успехи в продвижении по территории Волчанска на Харьковщине.

Согласно геолокационным кадрам на 3 июля, украинские военные имели продвижение по улице Соборной в центре Волчанская.

В течение 2-3 июля боевые действия продолжались в районах Глубокого и Липцев.

В Луганской области украинские военные добились продвижения в районе Кременной.

Согласно геолокационным данным на 2 июля, ВСУ продвинулись к юго-востоку от Новоегоровки.

По утверждениям российских военкоров, оккупационная армия РФ имела незначительное продвижение в Макеевку. Якобы здесь ВСУ провели две неудачные попытки атак.

Однако у аналитиков ISW нет подтверждений этих заявлений.

По словам другого российского блоггера, подразделения преступной армии РФ якобы продвинулись на 1,6 км в глубину восточнее Стельмаховки.

Кроме этого, российские оккупанты продолжают атаки близ Синьковки, Петропавловки, Ивановки, Невского и Грековки, у Тернов и Торского, а также в районе Серебрянского леса.

В Донецкой области преступная армия РФ продолжает безуспешные попытки наступления в направлении Северска.

Кремлевские военкоры заявляют, что российские оккупанты якобы близки к прорыву обороны ВСУ в полосах возле Спорного.

В течение 3 июля боевые действия продолжались вблизи Белогоровки и Спирного, Выемки и Ивано-Даровки.

Аналитики заявляют о недавнем продвижении подразделений оккупационной армии РФ в пределах самой восточной части Временного Яра.

По словам командира одного из батальонов ВСУ, держащих оборону в микрорайоне Канал, по состоянию на 2 июля российские оккупанты полностью захватили микрорайон Канал и продолжают продвигаться в сторону Временного Яра.

Украинский аналитик Константин Машовец также сообщил 2 июля, что ВСУ "полностью потеряли" микрорайон Канал.

При этом в минобороны страны-агрессорки 3 июля заявили, что российские оккупационные войска якобы полностью захватили Новый микрорайон.

У аналитиков ISW нет визуальных подтверждений этим заявлениям, однако предполагают, что украинские военные, вероятно, отступили из микрорайона Канал.

Войска РФ, вероятно, в скором времени начнут атаку через Северо-Донецкий канал Донбасса в центр Временного Яра со своих позиций в микрорайоне Канала, если они еще этого не сделали, - прогнозируют аналитики. Поделиться

По информации Генштаба ВСУ, российские оккупанты также проводят атаки вблизи Калиновки, Ивановского и Клищиевки.

Недавно украинским военным удалось вернуть утраченные позиции к юго-востоку от Временного Яра.

Кадры с геолокацией демонстрируют, как ВСУ атакуют российские позиции вдоль полосы к югу от Клищиевки.

Кроме этого оккупационная армия РФ продолжает атаки западнее и юго-западнее Донецка.

Согласно данным геолокации по состоянию на 3 июля, российские оккупанты продвинулись на северо-запад вдоль улицы Академика Королева в центре Красногоровки.

Российские "военкоры" также утверждали, что войска РФ также продвигались в центре Красногоровки по улицам Мичурина, Возрождения, Гагарина, Калинов, Суворова, Чкалова, Чехова и Матросова.

Один блоггер также рассказывал, что войска РФ якобы продвинулись до 2 км в районе Угледара.

По информации Генштаба, преступная армия РФ в течение 3 июля проводила атаки в районах Красногоровки и Георгиевки, Прасковьевки, Константиновки и Водяного.

Войска РФ продолжили атаки в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей 3 июля, но без продвижения.

Один российский "военкор" утверждал, что войска РФ продвинулись в полях к северу и западу от Старомайорского, а другой блогер рассказывал, что они продвинулись до 700 метров в направлении Макаровки.

Аналитики не подтверждают эти заявления.

Кроме этого российские оккупанты атакуют вблизи Урожайного.

В течение 3 июля боевые действия продолжались в Запорожской области, однако без подтвержденных изменений линии фронта.

Войска РФ атаковали вблизи Роботино, возле Новоданиловки, Новопокровки, близ Щербаков и Новоандреевки.

В течение 3 июля продолжались бои на левом берегу Херсона в районе Крынок и на островах дельты реки Днепр.

3 июля российский "военкор" заявил, что 30 июня украинский HIMARS нанес удар по командному пункту российской группировки войск "Днепр" вблизи оккупированного Геническа Херсонской области.

По его словам, возможно, был ранен командующий группировкой войск "Днепр" и ВДВ (ВДВ) генерал-полковник Михаил. Теплинского.

Аналитики не могут подтвердить эти заявления.