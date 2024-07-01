По словам военного ВСУ Семена Салатенко, развязанная Россией преступная война против Украины вышла за рамки классического конфликта и превратилась в противостояние технологий.
Главные тезисы
- Развязанная Россией война против Украины перешла в противостояние технологий, согласно наблюдению военного ВСУ.
- Салатенко выделяет три этапа войны с применением различных видов оружия и технологий.
- Длительный конфликт требует готовности украинцев морально и психологически, в связи с чем военный призывает к освобождению оккупированных территорий.
- Военный подчеркивает, что Украина будет готова к переговорам только после освобождения оккупированных территорий Россией, в противном случае ожидаются длительные последствия.
Что может повлиять на продолжительность развязанной Россией войны против Украины
По его словам, войну России против Украины можно разделить на 3 этапа.
Первый этап, как подчеркивает военный, сравним с развязанной СССР войной в Афганистане. Это период с 2014 по 2022 год.
Салатенко подчеркивает, что с начала масштабного вторжения преступной армии РФ в Украину в 2022 году и до середины 2023 года проходила классическая война 20 века с применением танков, артиллерии и авиации, ракетными ударами и т.д.
Однако со второй половины 2023 года развязанная Кремлем преступная война превратилась в противостояние дронов.
Салатенко напомнил, что когда Первая мировая начиналась с тактики пехоты, пушками, а завершалась ядовитыми веществами, газом, авиацией, тяжелой артиллерией, танками.
В то же время Вторая мировая началась с применения танков, а завершалась использованием тяжелых танков, реактивных самолетов и ракет.
Долговременная война стимулирует развитие общества и техники.
Можно ли ожидать скорого завершения войны
Военный подчеркнул, что по его мнению следует ожидать длительного конфликта.
Военный не советует ждать какой-то "заморозки" конфликта, по его мнению, тех россиян, которые не пострадают и выживут в результате конфликта, впоследствии вынужденно переселят в глубь России.
По его словам, каждая война в итоге завершается путём переговоров.
Однако, по его убеждению, Украина сможет согласиться на переговоры только при условии освобождения всех оккупированных Россией территорий.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-