По словам военного ВСУ Семена Салатенко, развязанная Россией преступная война против Украины вышла за рамки классического конфликта и превратилась в противостояние технологий.

Что может повлиять на продолжительность развязанной Россией войны против Украины

По его словам, войну России против Украины можно разделить на 3 этапа.

Первый этап, как подчеркивает военный, сравним с развязанной СССР войной в Афганистане. Это период с 2014 по 2022 год.

Салатенко подчеркивает, что с начала масштабного вторжения преступной армии РФ в Украину в 2022 году и до середины 2023 года проходила классическая война 20 века с применением танков, артиллерии и авиации, ракетными ударами и т.д.

Однако со второй половины 2023 года развязанная Кремлем преступная война превратилась в противостояние дронов.

Салатенко напомнил, что когда Первая мировая начиналась с тактики пехоты, пушками, а завершалась ядовитыми веществами, газом, авиацией, тяжелой артиллерией, танками.

В то же время Вторая мировая началась с применения танков, а завершалась использованием тяжелых танков, реактивных самолетов и ракет.

Долговременная война стимулирует развитие общества и техники.

Можно ли ожидать скорого завершения войны

Военный подчеркнул, что по его мнению следует ожидать длительного конфликта.

Это затянется долго. Это нужно понимать. Война даже не достигла своего экватора. Надо понимать, что всем людям мужского пола в Украине, так или иначе, придется воевать и нужно к этому готовиться. Готовиться не вплавь через реку Тису, а готовиться морально и психологически. Получать соответствующую подготовку, не скрываясь от ТЦК. В противном случае они будут мобилизованы в Вооруженные силы РФ уже во время оккупации... Нужно понимать, что наш враг не повторит ошибок 30-х годов прошлого века и уже будут уничтожать нашу нацию, или если бы сказали нацисты: будут решать украинский вопрос совсем". Поэтому в случае проигрыша мы исчезнем как нация, – объяснил Салатенко. Поделиться

Военный не советует ждать какой-то "заморозки" конфликта, по его мнению, тех россиян, которые не пострадают и выживут в результате конфликта, впоследствии вынужденно переселят в глубь России.

По его словам, каждая война в итоге завершается путём переговоров.

Однако, по его убеждению, Украина сможет согласиться на переговоры только при условии освобождения всех оккупированных Россией территорий.