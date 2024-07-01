За словами військового ЗСУ Семена Салатенко, розв'язана Росією злочинна війна проти України вийшла за рамки класичного конфлікту і наразі перетворилась на протистояння технологій.
Головні тези:
- Розв'язана Росією війна проти України перейшла від класичного конфлікту до протистояння технологій.
- Згідно з аналізом військового ЗСУ, є три етапи війни, кожен з яких відрізняється застосуванням різних видів зброї та технологій.
- Прогнозують тривалий конфлікт, вимагаючий готовності морально і психологічно від українців.
- Експерт закликає до обережності та підготовки до можливих наслідків війни, вказуючи на необхідність звільнення усіх окупованих територій для стабільного мирного узгодження.
- Україна буде готова до переговорів лише у разі повного звільнення окупованих територій Росією, в іншому випадку можливі наслідки на кілька десятиліть.
Що може вплинути на тривалість розв’язаної Росією війни проти України
За його словами, війну Росії проти України можна поділити на 3 етапи.
Перший етап, як підкреслює військовий, можна порівняти із розв’язаною СРСР війною у Афганістані. Це період із 2014 по 2022 роки.
Салатенко підкреслює, що від початку масштабного вторгнення злочинної армії РФ в Україні у 2022 році та до середини 2023 року проходила класична війна 20 століття із застосуванням танків, артилерії та авіації, ракетними ударами і таким іншим.
Однак з другої половини 2023 року розв’язана Кремлем злочинна війна перетворилась на протистояння дронів.
Салатенко нагадав, що колись Перша світова починалась з тактики піхоти, гарматами, а завершувалася отруйними речовинами, газом, авіацією, важкою артилерією, танками.
У той же час Друга світова розпочалась із застосування танків, а завершувалась використанням важких танків, реактивних літаків та ракет.
Довготривала війна стимулює розвиток суспільства і техніки.
Чи можна очікувати скорого завершення війни
Військовий підкреслив, що на його думку слід очікувати на тривалий конфлікт.
Військовий не радить чекати якоїсь “заморозки” конфлікту, на його думку, тих росіян, які не постраждають та виживуть внаслідок конфлікту, згодом вимушено переселять у глиб Росії.
За його словами, кожна війна в результаті завершується шляхом переговорів.
Однак на його переконання, Україна зможе погодитись на переговори тільки за умови звільнення всіх окупованих Росією територій.
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