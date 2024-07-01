За словами військового ЗСУ Семена Салатенко, розв'язана Росією злочинна війна проти України вийшла за рамки класичного конфлікту і наразі перетворилась на протистояння технологій.

Що може вплинути на тривалість розв’язаної Росією війни проти України

За його словами, війну Росії проти України можна поділити на 3 етапи.

Перший етап, як підкреслює військовий, можна порівняти із розв’язаною СРСР війною у Афганістані. Це період із 2014 по 2022 роки.

Салатенко підкреслює, що від початку масштабного вторгнення злочинної армії РФ в Україні у 2022 році та до середини 2023 року проходила класична війна 20 століття із застосуванням танків, артилерії та авіації, ракетними ударами і таким іншим.

Однак з другої половини 2023 року розв’язана Кремлем злочинна війна перетворилась на протистояння дронів.

Салатенко нагадав, що колись Перша світова починалась з тактики піхоти, гарматами, а завершувалася отруйними речовинами, газом, авіацією, важкою артилерією, танками.

У той же час Друга світова розпочалась із застосування танків, а завершувалась використанням важких танків, реактивних літаків та ракет.

Довготривала війна стимулює розвиток суспільства і техніки.

Чи можна очікувати скорого завершення війни

Військовий підкреслив, що на його думку слід очікувати на тривалий конфлікт.

Це затягнеться на довго. Це треба розуміти. Війна навіть не досягла свого екватору. Треба розуміти, що всім людям чоловічої статі в Україні так чи інакше прийдеться воювати й треба до цього готуватися. Готуватися не вплав через річку Тису, а готуватися морально і психологічно. Отримувати відповідну підготовку, не ховаючись від ТЦК. В іншому випадку вони будуть мобілізовані в Збройні сили РФ вже під час окупації... Потрібно розуміти, що наш ворог не повторить помилок 30-х років минулого століття і вже будуть знищувати нашу націю, або якби сказали нацисти: "розв'язуватимуть українське питання остаточно". Тому у разі програшу ми зникнемо як нація, — пояснив Салатенко. Поширити

Військовий не радить чекати якоїсь “заморозки” конфлікту, на його думку, тих росіян, які не постраждають та виживуть внаслідок конфлікту, згодом вимушено переселять у глиб Росії.

За його словами, кожна війна в результаті завершується шляхом переговорів.

Однак на його переконання, Україна зможе погодитись на переговори тільки за умови звільнення всіх окупованих Росією територій.