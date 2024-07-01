У Повітряних силах ЗСУ поділилися подробицями відбиття атаки РФ на Київ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Повітряних силах ЗСУ поділилися подробицями відбиття атаки РФ на Київ

Іскандер
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що російські війська ввечері 30 червня та вночі 1 липня били по Україні ракетами “Іскандер”. 

Головні тези:

  • Російські війська вдарили по Києву та Дніпру ракетами “Іскандер”, було пошкоджено інфраструктуру.
  • Окупанти продовжують скидати корабельно-авіаційні боєприпаси на мирне населення.
  • Повітряні сили ЗСУ активно реагують на загрозу та співпрацюють з екстреними службами для ліквідації наслідків атак.
  • Мер Києва підтвердив факт падіння ракети в Оболонському районі, що призвело до пожежі у житловому будинку.
  • Ситуація є напруженою, але ЗСУ готові відстоювати свою територію та захищати мирне населення від агресії Росії.

РФ била по Києву та Дніпру “Іскандерами”

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що російські війська цієї ночі завдали один балістичний удар трьома ракетами "Іскандер-М" по місту Дніпро.

Про це він повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

Цієї ночі противник завдав балістичного удару по місту Дніпро своїми трьома ракетами "Іскандер-М".

Ілля Євлаш

Ілля Євлаш

Речник Повітряних сил ЗСУ

За його словами, ворог бив балістикою і по Кропивницькому.

Також ввечері 30 червня, приблизно о 19.30, ворог застосував крилаті ракети "Іскандер-К" по Києву.

Вдалося збити дві ракети. На жаль, внаслідок падіння уламків було пошкоджено інфраструктуру. Загалом бачимо, що ніч була відносно спокійною. Ворог не застосовував своїх безпілотників, однак продовжуємо спостерігати присутність ворожої тактичної авіації поблизу Харкова та Херсонщини й інших прифронтових міст.

Євлаш зазначив, що окупанти продовжують скидати КАБи на населені пункти.

Росія атакувала Київ

Як повідомив мер міста Віталій Кличко, під час тривоги у Київській області працювало ППО. Однак пізніше було зафіксовано виклик екстрених служб в Оболонський район столиці.

Згодом він уточнив, що в Оболонському районі уламки ракети впали на житловий будинок. Там сталося загоряння на 8 та 9 поверхах.

Цю ж інформацію підтвердили й в КМВА, уточнивши, що на місці вже працюють всі необхідні екстрені служби ти ДСНС.

За оновленими даними, внаслідок ракетного удару в Оболонському районі столиці попередньо пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Там сталося загорання балкону на одному з поверхів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Війська РФ завдали удару по багатоповерхівці у Херсоні. Є постраждалий
Херсонська ОВА
Війська РФ завдали удару по багатоповерхівці у Херсоні. Є постраждалий
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Києві уламки ракети РФ пошкодили багатоповерхівку — фото
КМВА
У Києві уламки ракети РФ пошкодили багатоповерхівку — фото
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Війська РФ завдали ракетного удару по Дніпру — багато постраждалих
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Війська РФ завдали ракетного удару по Дніпру

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?