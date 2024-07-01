У Повітряних силах ЗСУ поділилися подробицями відбиття атаки РФ на Київ

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що російські війська ввечері 30 червня та вночі 1 липня били по Україні ракетами “Іскандер”.

РФ била по Києву та Дніпру “Іскандерами”

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що російські війська цієї ночі завдали один балістичний удар трьома ракетами "Іскандер-М" по місту Дніпро.

Про це він повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

Цієї ночі противник завдав балістичного удару по місту Дніпро своїми трьома ракетами "Іскандер-М". Ілля Євлаш Речник Повітряних сил ЗСУ

За його словами, ворог бив балістикою і по Кропивницькому.

Також ввечері 30 червня, приблизно о 19.30, ворог застосував крилаті ракети "Іскандер-К" по Києву.

Вдалося збити дві ракети. На жаль, внаслідок падіння уламків було пошкоджено інфраструктуру. Загалом бачимо, що ніч була відносно спокійною. Ворог не застосовував своїх безпілотників, однак продовжуємо спостерігати присутність ворожої тактичної авіації поблизу Харкова та Херсонщини й інших прифронтових міст. Поширити

Євлаш зазначив, що окупанти продовжують скидати КАБи на населені пункти.

Росія атакувала Київ

Як повідомив мер міста Віталій Кличко, під час тривоги у Київській області працювало ППО. Однак пізніше було зафіксовано виклик екстрених служб в Оболонський район столиці.

Згодом він уточнив, що в Оболонському районі уламки ракети впали на житловий будинок. Там сталося загоряння на 8 та 9 поверхах.

Цю ж інформацію підтвердили й в КМВА, уточнивши, що на місці вже працюють всі необхідні екстрені служби ти ДСНС.