У Повітряних силах ЗСУ поділилися подробицями відбиття атаки РФ на Київ

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що російські війська ввечері 30 червня та вночі 1 липня били по Україні ракетами “Іскандер”.
Головні тези:
- Російські війська вдарили по Києву та Дніпру ракетами “Іскандер”, було пошкоджено інфраструктуру.
- Окупанти продовжують скидати корабельно-авіаційні боєприпаси на мирне населення.
- Повітряні сили ЗСУ активно реагують на загрозу та співпрацюють з екстреними службами для ліквідації наслідків атак.
- Мер Києва підтвердив факт падіння ракети в Оболонському районі, що призвело до пожежі у житловому будинку.
- Ситуація є напруженою, але ЗСУ готові відстоювати свою територію та захищати мирне населення від агресії Росії.
РФ била по Києву та Дніпру “Іскандерами”
Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що російські війська цієї ночі завдали один балістичний удар трьома ракетами "Іскандер-М" по місту Дніпро.
Про це він повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".
За його словами, ворог бив балістикою і по Кропивницькому.
Також ввечері 30 червня, приблизно о 19.30, ворог застосував крилаті ракети "Іскандер-К" по Києву.
Євлаш зазначив, що окупанти продовжують скидати КАБи на населені пункти.
Росія атакувала Київ
Як повідомив мер міста Віталій Кличко, під час тривоги у Київській області працювало ППО. Однак пізніше було зафіксовано виклик екстрених служб в Оболонський район столиці.
Згодом він уточнив, що в Оболонському районі уламки ракети впали на житловий будинок. Там сталося загоряння на 8 та 9 поверхах.
Цю ж інформацію підтвердили й в КМВА, уточнивши, що на місці вже працюють всі необхідні екстрені служби ти ДСНС.
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