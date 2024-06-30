У Києві уламки ракети РФ пошкодили багатоповерхівку — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

У Києві уламки ракети РФ пошкодили багатоповерхівку — фото

КМВА
У Києві уламки ракети РФ пошкодили багатоповерхівку — фото
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30 червня Російська Федерація запустила ракету по місту Київ. В результаті падіння уламків ракети сталась пожежа в одному з будинків столиці.

Головні тези:

 

  • Уламки ракети призвели до пожежі на 8 та 9 поверхах будинку.
  • Російська Федерація також атакувала Харків, в результаті чого пошкоджено термінал “Нової пошти”.
  • Пожежа та пошкодження вибуховими речовинами сталася на площі 200 кв м та велика кількість вантажних автомобілів та інших об'єктів.

Росія атакувала Київ

Як повідомив мер міста Віталій Кличко, під час тривоги у Київській області працювало ППО. Однак пізніше було зафіксовано виклик екстрених служб в Оболонський район столиці.

Згодом він уточнив, що в Оболонському районі уламки ракети впали на житловий будинок. Там сталося загоряння на 8 та 9 поверхах.

Цю ж інформацію підтвердили й в КМВА, уточнивши, що на місці вже працюють всі необхідні екстрені служби ти ДСНС.

За оновленими даними, внаслідок ракетного удару в Оболонському районі столиці попередньо пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Там сталося загорання балкону на одному з поверхів.

Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють всі оперативні служби.

Нагадаємо, 30 червня у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про те, що в бік столиці летить ракета.

РФ ударила по терміналу "Нової пошти"

Російська Федерація 30 червня скинула на місто Харків авіабомбу ФАБ-500. Це вже другий випадок використання цієї авіабомби росіянами для обстрілів міста.

Як розповіли у прокуратурі, за попередніми даними, росіяни скинули на місто ФАБ-500, про це свідчать уламки, які вже вдалося зібрати на місці трагедії.

За даними ДСНС, в результаті удару сталася пожежа на площі 200 кв.м. Горіло 8 вантажних автомобілів, а пошкоджено було ще 6 вантажних автомобілів, 3 виробничо-складські будівлі та медичний заклад.

В результаті удару було знищено термінал "Нової пошти".

Терехов повідомив, що вже відомо про одного загиблого внаслідок авіаудару. А кількість поранених зросла до 8 осіб.

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