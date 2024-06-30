У Києві уламки ракети РФ пошкодили багатоповерхівку — фото

30 червня Російська Федерація запустила ракету по місту Київ. В результаті падіння уламків ракети сталась пожежа в одному з будинків столиці.
Головні тези:
- Уламки ракети призвели до пожежі на 8 та 9 поверхах будинку.
- Російська Федерація також атакувала Харків, в результаті чого пошкоджено термінал “Нової пошти”.
- Пожежа та пошкодження вибуховими речовинами сталася на площі 200 кв м та велика кількість вантажних автомобілів та інших об'єктів.
Росія атакувала Київ
Як повідомив мер міста Віталій Кличко, під час тривоги у Київській області працювало ППО. Однак пізніше було зафіксовано виклик екстрених служб в Оболонський район столиці.
Згодом він уточнив, що в Оболонському районі уламки ракети впали на житловий будинок. Там сталося загоряння на 8 та 9 поверхах.
Цю ж інформацію підтвердили й в КМВА, уточнивши, що на місці вже працюють всі необхідні екстрені служби ти ДСНС.
За оновленими даними, внаслідок ракетного удару в Оболонському районі столиці попередньо пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Там сталося загорання балкону на одному з поверхів.
Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють всі оперативні служби.
Нагадаємо, 30 червня у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про те, що в бік столиці летить ракета.
РФ ударила по терміналу "Нової пошти"
Російська Федерація 30 червня скинула на місто Харків авіабомбу ФАБ-500. Це вже другий випадок використання цієї авіабомби росіянами для обстрілів міста.
Як розповіли у прокуратурі, за попередніми даними, росіяни скинули на місто ФАБ-500, про це свідчать уламки, які вже вдалося зібрати на місці трагедії.
За даними ДСНС, в результаті удару сталася пожежа на площі 200 кв.м. Горіло 8 вантажних автомобілів, а пошкоджено було ще 6 вантажних автомобілів, 3 виробничо-складські будівлі та медичний заклад.
В результаті удару було знищено термінал "Нової пошти".
Терехов повідомив, що вже відомо про одного загиблого внаслідок авіаудару. А кількість поранених зросла до 8 осіб.
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