В Киеве обломки ракеты РФ повредили многоэтажку — фото

30 июня Российская Федерация запустила ракету по Киеву. В результате падения обломков ракеты произошел пожар в одном из домов столицы.
Главные тезисы
- В результате ракетного удара РФ по Киеву в Оболонском районе столицы поврежден многоэтажный жилой дом, что вызвало возгорание на 8 и 9 этажах.
- Кроме того, Российская Федерация сбросила авиабомбу ФАБ-500 на Харьков, что привело к пожарам и разрушениям на территории города.
- Последствия ударов ракет и авиабомб ведут к серьезным негативным последствиям для жителей Киева и Харькова, включая разрушения зданий и пострадавших.
Россия атаковала Киев
Как сообщил мэр города Виталий Кличко, во время тревоги в Киевской области работало ПВО. Однако позже был зафиксирован вызов экстренных служб в Оболонский район столицы.
Впоследствии он уточнил, что в Оболонском районе обломки ракеты упали на жилой дом. Там произошло возгорание на 8 и 9 этажах.
Эту же информацию подтвердили и в КМВА, уточнив, что на месте уже работают все необходимые экстренные службы ГСЧС.
По обновленным данным, в результате ракетного удара в Оболонском районе столицы предварительно поврежден многоэтажный жилой дом. Там произошло возгорание балкона на одном из этажей.
Информация о пострадавших уточняется. На месте работают все оперативные службы.
Напомним, 30 июня в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали о том, что в сторону столицы летит ракета.
РФ ударила по терминалу "Новой почты"
Российская Федерация 30 июня сбросила на город Харьков авиабомбу ФАБ-500. Это уже второй случай использования этой авиабомбы россиянами для обстрелов города.
Как рассказали в прокуратуре, по предварительным данным, россияне сбросили на город ФАБ-500, об этом свидетельствуют обломки, которые уже удалось собрать на месте трагедии.
По данным ГСЧС, в результате удара произошел пожар на площади 200 кв. Горело 8 грузовых автомобилей, а повреждено было еще 6 грузовых автомобилей, 3 производственно-складских здания и медицинское учреждение.
В результате удара был уничтожен терминал "Новой почты".
Терехов сообщил, что уже известно об одном погибшем в результате авиаудара. А количество раненых выросло до 8 человек.
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