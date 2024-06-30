В Киеве обломки ракеты РФ повредили многоэтажку — фото

30 июня Российская Федерация запустила ракету по Киеву. В результате падения обломков ракеты произошел пожар в одном из домов столицы.

Россия атаковала Киев

Как сообщил мэр города Виталий Кличко, во время тревоги в Киевской области работало ПВО. Однако позже был зафиксирован вызов экстренных служб в Оболонский район столицы.

Впоследствии он уточнил, что в Оболонском районе обломки ракеты упали на жилой дом. Там произошло возгорание на 8 и 9 этажах.

Эту же информацию подтвердили и в КМВА, уточнив, что на месте уже работают все необходимые экстренные службы ГСЧС.

По обновленным данным, в результате ракетного удара в Оболонском районе столицы предварительно поврежден многоэтажный жилой дом. Там произошло возгорание балкона на одном из этажей.

Информация о пострадавших уточняется. На месте работают все оперативные службы.

Напомним, 30 июня в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали о том, что в сторону столицы летит ракета.

РФ ударила по терминалу "Новой почты"

Российская Федерация 30 июня сбросила на город Харьков авиабомбу ФАБ-500. Это уже второй случай использования этой авиабомбы россиянами для обстрелов города.

Как рассказали в прокуратуре, по предварительным данным, россияне сбросили на город ФАБ-500, об этом свидетельствуют обломки, которые уже удалось собрать на месте трагедии.

По данным ГСЧС, в результате удара произошел пожар на площади 200 кв. Горело 8 грузовых автомобилей, а повреждено было еще 6 грузовых автомобилей, 3 производственно-складских здания и медицинское учреждение.

В результате удара был уничтожен терминал "Новой почты".