Удар РФ по Харькову. Оккупанты атаковали терминал "Новой Почты" — фото
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по Харькову. Оккупанты атаковали терминал "Новой Почты" — фото

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Удар РФ по Харькову. Оккупанты атаковали терминал "Новой Почты" — фото
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В Харькове под российскими обстрелами 30 июня оказался терминал "Новой почты". Там в момент удара могли находиться 9 человек, их ищут.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты атаковали терминал “Новой Почты” в Харькове, погиб работник почтового отделения, ранены 9 человек, включая ребенка и женщину.
  • Удар РФ уничтожил автопарк и повредил десятки автомобилей, на месте попадания ищут пропавших людей.
  • Президент Украины обращается к необходимости обеспечения украинской армии дальнобойным оружием для защиты от российских атак.

Россияне снова обстреляли "Новую почту" в Харькове

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, попадание было в терминал "Новой почты". 9 человек получили травмы. Среди них 8-месячный ребенок, женщина, другие — мужчины. Погиб мужчина — работник почтового отделения.

Россияне, по словам главы ОВА, попали в автопарк, уничтожив 8 и повредив еще десятки автомобилей.

Разбор завалов продолжается. На месте попадания могло находиться 9 человек, их ищут, добавил Синегубов.

Что известно об обстреле РФ Харькова

30 июня в Харькове раздался взрыв. Как сообщил сразу же мэр города Игорь Терехов, россияне попали управляемой авиабомбой в гражданское предприятие почти в центре Харькова.

Сначала было известно о пяти пострадавших, но затем их количество выросло.

Харьков в последнее время регулярно страдает ударами КАБами. На днях россияне впервые сбросили на город управляемую ФАБ-500. Она вдвое мощнее бомб, которые россияне сбрасывали на Харьков раньше.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что системы ПВО не помогут оградить Украину от российских управляемых авиабомб. Для этого, по его словам, украинской армии нужно дальнобойное оружие.

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