Удар РФ по Харкову. Окупанти атакували термінал "Нової Пошти" — фото
Категорія
Україна
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Удар РФ по Харкову. Окупанти атакували термінал "Нової Пошти" — фото

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Удар РФ по Харкову. Окупанти атакували термінал "Нової Пошти" — фото

У Харкові під російським обстрілом 30 червня опинився термінал "Нової пошти". Там в момент удару могли перебувати 9 людей, їх наразі шукають.

Головні тези:

  • Російська армія вдарила по Харкову, влучивши в термінал 'Нової Пошти' та автопарк, що призвело до травм та загибелі людей.
  • Олег Синєгубов повідомив про постраждалих, серед них дитина та жінка. 
  • Атака 30 червня виявилась дуже серйозною, коли росіяни вдарили керованою авіабомбою в цивільне підприємство практично в центрі міста.
  • Президент Зеленський підкреслив необхідність далекобійної зброї для захисту України від російських атак.

Росіяни знову обстріляли "Нову пошту" в Харкові

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, влучання було в термінал "Нової пошти". 9 людей зазнали травм. Серед них 8-місячна дитина, жінка, інші — чоловіки. Загинув чоловік — працівник поштового відділення.

Росіяни, за словами очільника ОВА, влучили в автопарк, знищивши 8 та пошкодивши ще десятки автомобілів.

Розбір завалів триває. На місці влучання могло перебувати 9 людей, їх шукають, — додав Синєгубов.

Що відомо про обстріл РФ Харкова

30 червня у Харкові пролунав вибух. Як повідомив відразу ж мер міста Ігор Терехов, росіяни влучили керованою авіабомбою в цивільне підприємство майже в центрі Харкова.

Спочатку було відомо про п'ятьох постраждалих, але потім їх кількість зросла.

Харків останнім часом регулярно потерпає від ударів КАБами. Днями росіяни вперше скинули на місто керовану ФАБ-500. Вона удвічі потужніша за бомби, які росіяни скидали на Харків раніше.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що системи ППО не допоможуть захистити Україну від російських керованих авіабомб. Для цього, за його словами, українській армії потрібна далекобійна зброя.

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