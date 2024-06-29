Армія РФ завдала удару по Харківщині — є загиблі
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ завдала удару по Харківщині — є загиблі

Харківська обласна прокуратура
Харківщина

Російські окупанти 29 червня завдав авіаційного удару по с. Богуславка Ізюмського району на Харківщині, одна людина загинула, ще одна — поранена.

Головні тези:

  • Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни Росією в Ізюмському районі.
  • Російські окупанти використовували авіацію та бомби для атак на мирних жителів та інфраструктуру Харківщини.
  • Донецька обласна прокуратура також розпочала досудове розслідування за фактом ударів по Нью-Йорку на Донеччині.

У результаті удару армії РФ по Харківщині загинула жінка

Внаслідок ворожих обстрілів Харківщини одна людина загинула, ще одна — поранена, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Ізюмської, Чугуївської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України), — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 29 червня близько 6:00 ворог завдав авіаційного удару по с. Богуславка Ізюмського району. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватні домоволодіння.

Також сьогодні вранці війська РФ обстріляли селище Купʼянськ-Вузловий. Там пошкоджено амбулаторію, пошту, навчальний заклад та житлові будинки.

Внаслідок ворожого обстрілу с. Варварівка Чугуївського району загинула 56-річна жінка.

Окрім того, військові здійснили артилерійський обстріл селища Білий Колодязь Чугуївського району. Отримала поранення 62-річна жінка, її госпіталізували до лікарні.

Армія РФ атакувала авіабомбами Нью-Йорк на Донеччині

Російські окупанти завдали бомбових ударів по Нью-Йорку на Донеччині, через що загинули чотири людини.

Застосувавши, попередньо, "КАБ-250", ворог обстріляв селище Нью-Йорк. В результаті влучання засобу ураження у приватний сектор отримав поранення голови 45-річний чоловік.

Інший снаряд влучив по багатоквартирній забудові — внаслідок руйнування під’їзду 5-поверхового будинку загинули четверо цивільних віком від 43 до 76 років.

Дістали тілесні ушкодження 39-річна жінка та її 8-річна донька. З мінно-вибуховими травмами, забоями й контузіями їх доставлено до медичного закладу. Стан дитини оцінюється як важкий.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК).

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