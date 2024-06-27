Російська армія завдала удару по Донеччині — є загиблі
Категорія
Україна
Дата публікації

Російська армія завдала удару по Донеччині — є загиблі

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Курахово

27 червня росіяни ударили "Ураганами" по місту Курахове Донецької області. 

Головні тези:

  • Очільник Донецької ОВА розповів про пошкодження інфраструктури та жертви серед цивільного населення через агресію РФ.
  • Російська армія за допомогою модифікованих ракет вдарила по одному з районів Харкова.
  • Прокуратура розпочала кримінальне провадження та вже документує наслідки обстрілів для встановлення воєнних злочинів РФ.

У результаті удару РФ по Курахову загинуло двоє цивільних осіб

Про це розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни ввечері ударили по середмістю з Ураганів — вбили сорокарічних чоловіка і жінку. Двоє поранених доставлені до лікарень, — зазначив він.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Очільник Донецької ОВА

Обсяги руйнувань після удару російської армії наразі встановлюються.

Новини про чергові жертви росіян надходять по декілька разів на день — підсумував Філашкін.

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За словами керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Фільчакова, дві авіабомби запускали з літака Су-34 з Майського у Білгородській області, від місця запуску до місця влучання — 65 км.

Під атакою ворога був Київський район міста. Пошкоджено три приватні будинки, приміщення вищого навчального закладу та ДСНС.На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України — повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

У поліції повідомили, що у результаті удару окупантів по Київському району Харкова постражало 5 цивільних осіб. Наразі правоохоронці документують наслідки ворожих обстрілів.

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