Російська армія завдала удару по Донеччині — є загиблі

27 червня росіяни ударили "Ураганами" по місту Курахове Донецької області.
Головні тези:
- Очільник Донецької ОВА розповів про пошкодження інфраструктури та жертви серед цивільного населення через агресію РФ.
- Російська армія за допомогою модифікованих ракет вдарила по одному з районів Харкова.
- Прокуратура розпочала кримінальне провадження та вже документує наслідки обстрілів для встановлення воєнних злочинів РФ.
У результаті удару РФ по Курахову загинуло двоє цивільних осіб
Про це розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Обсяги руйнувань після удару російської армії наразі встановлюються.
Російська армія вперше застосувала модифіковану ФАБ-500 для удару по Харкову — відео
За словами керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Фільчакова, дві авіабомби запускали з літака Су-34 з Майського у Білгородській області, від місця запуску до місця влучання — 65 км.
У поліції повідомили, що у результаті удару окупантів по Київському району Харкова постражало 5 цивільних осіб. Наразі правоохоронці документують наслідки ворожих обстрілів.
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