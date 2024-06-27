Російська армія завдала удару по Донеччині — є загиблі

У результаті удару РФ по Курахову загинуло двоє цивільних осіб

Про це розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни ввечері ударили по середмістю з Ураганів — вбили сорокарічних чоловіка і жінку. Двоє поранених доставлені до лікарень, — зазначив він. Вадим Філашкін Очільник Донецької ОВА

Обсяги руйнувань після удару російської армії наразі встановлюються.

Новини про чергові жертви росіян надходять по декілька разів на день — підсумував Філашкін. Поширити

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За словами керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Фільчакова, дві авіабомби запускали з літака Су-34 з Майського у Білгородській області, від місця запуску до місця влучання — 65 км.

Під атакою ворога був Київський район міста. Пошкоджено три приватні будинки, приміщення вищого навчального закладу та ДСНС.На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України — повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков. Поширити

У поліції повідомили, що у результаті удару окупантів по Київському району Харкова постражало 5 цивільних осіб. Наразі правоохоронці документують наслідки ворожих обстрілів.