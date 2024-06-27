Российская армия нанесла удар по Донбасу — есть погибшие
Категория
Украина
Дата публикации

Российская армия нанесла удар по Донбасу — есть погибшие

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Армия РФ
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27 июня россияне ударили "Ураганами" по городу Курахово Донецкой области.

Главные тезисы

  • Глава Донецкой ОВА рассказал о повреждении инфраструктуры и жертвах среди гражданского населения из-за агрессии РФ.
  • Российская армия с помощью модифицированных ракет ударила по одному из районов Харькова.
  • Прокуратура приступила к уголовному производству и уже документирует последствия обстрелов для установления военных преступлений РФ.

В результате удара РФ по Курахову погибли два гражданских лица

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Россияне вечером ударили по центру из Ураганов — убили сорокалетних мужчину и женщину. Двое раненых доставлены в больницы, - отметил он.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Глава Донецкой ОВА

Объемы разрушений после удара российской армии устанавливаются.

Новости об очередных жертвах россиян поступают по несколько раз в день - подытожил Филашкин.

Российская армия впервые применила модифицированную ФАБ-500 для удара по Харькову

По словам руководителя Харьковской областной прокуратуры Александра Фильчакова, две авиабомбы запускали с самолета Су-34 из Майского в Белгородской области, от места запуска до попадания — 65 км.

Под атакой врага находился Киевский район города. Повреждены три частных дома, помещения высшего учебного заведения и ГСЧС. На месте работают прокуроры и следственные полиции с целью фиксации военных преступлений. Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины - сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

В полиции сообщили, что в результате удара окупантов по Киевскому району Харькова пострадали 5 гражданских лиц. Правоохранители документируют последствия вражеских обстрелов.

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