Российская армия нанесла удар по Донбасу — есть погибшие

27 июня россияне ударили "Ураганами" по городу Курахово Донецкой области.
Главные тезисы
- Глава Донецкой ОВА рассказал о повреждении инфраструктуры и жертвах среди гражданского населения из-за агрессии РФ.
- Российская армия с помощью модифицированных ракет ударила по одному из районов Харькова.
- Прокуратура приступила к уголовному производству и уже документирует последствия обстрелов для установления военных преступлений РФ.
В результате удара РФ по Курахову погибли два гражданских лица
Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Объемы разрушений после удара российской армии устанавливаются.
Российская армия впервые применила модифицированную ФАБ-500 для удара по Харькову
По словам руководителя Харьковской областной прокуратуры Александра Фильчакова, две авиабомбы запускали с самолета Су-34 из Майского в Белгородской области, от места запуска до попадания — 65 км.
В полиции сообщили, что в результате удара окупантов по Киевскому району Харькова пострадали 5 гражданских лиц. Правоохранители документируют последствия вражеских обстрелов.
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