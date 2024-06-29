Армия РФ нанесла удар по Харьковщине - есть погибшие
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ нанесла удар по Харьковщине - есть погибшие

Харьковская обласная прокуратура
Харьковщина
Read in English
Читати українською

Российские оккупанты 29 июня нанес авиационный удар по с. Богуславка Изюмского района Харьковской области, один человек погиб, еще один — ранен.

Главные тезисы

  • Харьковская областная прокуратура приступила к досудебному расследованию по факту нарушения законов и обычаев войны Россией в Изюмском районе.
  • Российские оккупанты использовали авиацию и бомбы для атак на мирных жителей и инфраструктуру Харьковщины.
  • Донецкая областная прокуратура также начала досудебное расследование по факту ударов по Нью-Йорку в Донецкой области.

В результате удара армии РФ по Харьковщине погибла женщина

В результате вражеских обстрелов Харьковщины один человек погиб, еще один — ранен, сообщает Харьковская областная прокуратура.

При процессуальном руководстве Изюмской, Чугуевской и Купянской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины), — говорится в сообщении.

Отмечается, что 29 июня около 6:00 враг нанес авиационный удар по с. Богуславка Изюмского района. В результате вражеской атаки повреждены частные домовладения.

Также сегодня утром войска РФ обстреляли поселок Купянск-Узловой. Там повреждены амбулатория, почта, учебное заведение и жилые дома.

В результате вражеского обстрела с. Варваровка Чугуевского района погибла 56-летняя женщина.

Кроме того, военные произвели артиллерийский обстрел поселка Белый Колодец Чугуевского района. Получила ранение 62-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу.

Армия РФ атаковала авиабомбами Нью-Йорк в Донецкой области

Российские оккупанты нанесли бомбовые удары по Нью-Йорку на Донетчине, из-за чего погибли четыре человека.

Применив предварительно "КАБ-250", враг обстрелял поселок Нью-Йорк. В результате попадания средства поражения в частный сектор получил ранение головы 45-летний мужчина.

Другой снаряд попал по многоквартирной застройке — в результате разрушения подъезда 5-этажного дома погибли четыре гражданских от 43 до 76 лет.

Получили телесные повреждения 39-летняя женщина и ее 8-летняя дочь. С минно-взрывными травмами, ушибами и контузиями они доставлены в медицинское учреждение. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК).

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Войска РФ ударили КАБом по Донецкой области. Среди пострадавших двое детей
Прокуратура Донецкой области
обстрел
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российская армия нанесла удар по Донбасу — есть погибшие
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Армия РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ракетный удар РФ по Днепру. Полиция установила личность погибшей женщины — видео
Национальная полиция Украины
Днепр

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?