Армия РФ нанесла удар по Харьковщине - есть погибшие

Российские оккупанты 29 июня нанес авиационный удар по с. Богуславка Изюмского района Харьковской области, один человек погиб, еще один — ранен.
Главные тезисы
- Харьковская областная прокуратура приступила к досудебному расследованию по факту нарушения законов и обычаев войны Россией в Изюмском районе.
- Российские оккупанты использовали авиацию и бомбы для атак на мирных жителей и инфраструктуру Харьковщины.
- Донецкая областная прокуратура также начала досудебное расследование по факту ударов по Нью-Йорку в Донецкой области.
В результате удара армии РФ по Харьковщине погибла женщина
В результате вражеских обстрелов Харьковщины один человек погиб, еще один — ранен, сообщает Харьковская областная прокуратура.
Отмечается, что 29 июня около 6:00 враг нанес авиационный удар по с. Богуславка Изюмского района. В результате вражеской атаки повреждены частные домовладения.
Также сегодня утром войска РФ обстреляли поселок Купянск-Узловой. Там повреждены амбулатория, почта, учебное заведение и жилые дома.
В результате вражеского обстрела с. Варваровка Чугуевского района погибла 56-летняя женщина.
Кроме того, военные произвели артиллерийский обстрел поселка Белый Колодец Чугуевского района. Получила ранение 62-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу.
Армия РФ атаковала авиабомбами Нью-Йорк в Донецкой области
Российские оккупанты нанесли бомбовые удары по Нью-Йорку на Донетчине, из-за чего погибли четыре человека.
Применив предварительно "КАБ-250", враг обстрелял поселок Нью-Йорк. В результате попадания средства поражения в частный сектор получил ранение головы 45-летний мужчина.
Другой снаряд попал по многоквартирной застройке — в результате разрушения подъезда 5-этажного дома погибли четыре гражданских от 43 до 76 лет.
Получили телесные повреждения 39-летняя женщина и ее 8-летняя дочь. С минно-взрывными травмами, ушибами и контузиями они доставлены в медицинское учреждение. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.
Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК).
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