Армия РФ нанесла удар по Харьковщине - есть погибшие

Российские оккупанты 29 июня нанес авиационный удар по с. Богуславка Изюмского района Харьковской области, один человек погиб, еще один — ранен.

В результате удара армии РФ по Харьковщине погибла женщина

В результате вражеских обстрелов Харьковщины один человек погиб, еще один — ранен, сообщает Харьковская областная прокуратура.

При процессуальном руководстве Изюмской, Чугуевской и Купянской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины), — говорится в сообщении. Поделиться

Отмечается, что 29 июня около 6:00 враг нанес авиационный удар по с. Богуславка Изюмского района. В результате вражеской атаки повреждены частные домовладения.

Также сегодня утром войска РФ обстреляли поселок Купянск-Узловой. Там повреждены амбулатория, почта, учебное заведение и жилые дома.

В результате вражеского обстрела с. Варваровка Чугуевского района погибла 56-летняя женщина.

Кроме того, военные произвели артиллерийский обстрел поселка Белый Колодец Чугуевского района. Получила ранение 62-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу.

Армия РФ атаковала авиабомбами Нью-Йорк в Донецкой области

Российские оккупанты нанесли бомбовые удары по Нью-Йорку на Донетчине, из-за чего погибли четыре человека.

Применив предварительно "КАБ-250", враг обстрелял поселок Нью-Йорк. В результате попадания средства поражения в частный сектор получил ранение головы 45-летний мужчина.

Другой снаряд попал по многоквартирной застройке — в результате разрушения подъезда 5-этажного дома погибли четыре гражданских от 43 до 76 лет.

Получили телесные повреждения 39-летняя женщина и ее 8-летняя дочь. С минно-взрывными травмами, ушибами и контузиями они доставлены в медицинское учреждение. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК).