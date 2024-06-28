Авіація РФ бомбила КАБами Харківщину — є постраждалі

Російські терористи вдень 28 червня завдали удару по селу Циркуни Харківського району. У населеному пункті є поранені, їхня кількість зростає.

Росія вдарила по Циркунах на Харківщині

Російська авіація скинула три керовані авіабомби на село Циркуни.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти вдарили по Циркунах. Є пошкодження цивільної інфраструктури. За попередніми даними, четверо поранених. Інформація уточнюється. Олег Синєгубов Начальник Харківської ОВА

У наступному дописі Синєгубов уточнив, що кількість поранених зросла до шести.

Кількість постраждалих у Циркунах зросла до шести. Ворог завдав ударів щонайменше трьома КАБами. Є загоряння приватного будинку та господарчої споруди. Ще два влучання — на території цивільного підприємства.

Усі профільні служби працюють на місці, додав очільник області.

Кількість поранених унаслідок російського авіаудару по Циркунах на Харківщині зросла до восьми.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов о 17.32.

На цю хвилину — вісім постраждалих. Є загоряння у двох будинках та господарчих спорудах. Пошкоджено ще 10 будинків. Поширити

Росіяни обстріляли Циркуни на Харківщині

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, про обстріл Харківщини 18 травня здійснено ракетами С-300 з території Бєлгородської області РФ.

За попередньою інформацією, було влучання у селі Циркуни Харківського району. Росіяни поцілили у приватний житловий будинок. Під завалами може перебувати людина.

Синєгубов додав, що на місці працюють всі екстрені служби.