Авіація РФ бомбила КАБами Харківщину — є постраждалі

Російські терористи вдень 28 червня завдали удару по селу Циркуни Харківського району. У населеному пункті є поранені, їхня кількість зростає.
Головні тези:
- Російські окупанти здійснили безжалісний авіаудар по селу Циркуни на Харківщині.
- За попередніми даними, кількість постраждалих у результаті ракетних ударів зросла до восьми, пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.
- Обстріл Харківщини російськими силами відбувався як надзвичайний акт агресії з використанням ракет С-300, що призвело до загрози життю цивільного населення.
- Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що на місці події працюють всі необхідні екстрені служби з метою надання допомоги та ліквідації наслідків обстрілу.
- Ситуація на Харківщині є напруженою після безпрецедентного обстрілу, що вимагає пильного контролю та реагування на загрозу безпеці мирного населення.
Росія вдарила по Циркунах на Харківщині
Російська авіація скинула три керовані авіабомби на село Циркуни.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У наступному дописі Синєгубов уточнив, що кількість поранених зросла до шести.
Кількість постраждалих у Циркунах зросла до шести. Ворог завдав ударів щонайменше трьома КАБами. Є загоряння приватного будинку та господарчої споруди. Ще два влучання — на території цивільного підприємства.
Усі профільні служби працюють на місці, додав очільник області.
Кількість поранених унаслідок російського авіаудару по Циркунах на Харківщині зросла до восьми.
Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов о 17.32.
Росіяни обстріляли Циркуни на Харківщині
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, про обстріл Харківщини 18 травня здійснено ракетами С-300 з території Бєлгородської області РФ.
За попередньою інформацією, було влучання у селі Циркуни Харківського району. Росіяни поцілили у приватний житловий будинок. Під завалами може перебувати людина.
Синєгубов додав, що на місці працюють всі екстрені служби.
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