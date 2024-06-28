Авіація РФ бомбила КАБами Харківщину — є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ бомбила КАБами Харківщину — є постраждалі

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Циркуни
Read in English

Російські терористи вдень 28 червня завдали удару по селу Циркуни Харківського району. У населеному пункті є поранені, їхня кількість зростає.

Головні тези:

  • Російські окупанти здійснили безжалісний авіаудар по селу Циркуни на Харківщині.
  • За попередніми даними, кількість постраждалих у результаті ракетних ударів зросла до восьми, пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.
  • Обстріл Харківщини російськими силами відбувався як надзвичайний акт агресії з використанням ракет С-300, що призвело до загрози життю цивільного населення.
  • Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що на місці події працюють всі необхідні екстрені служби з метою надання допомоги та ліквідації наслідків обстрілу.
  • Ситуація на Харківщині є напруженою після безпрецедентного обстрілу, що вимагає пильного контролю та реагування на загрозу безпеці мирного населення.

Росія вдарила по Циркунах на Харківщині

Російська авіація скинула три керовані авіабомби на село Циркуни.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти вдарили по Циркунах. Є пошкодження цивільної інфраструктури. За попередніми даними, четверо поранених. Інформація уточнюється.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Начальник Харківської ОВА

У наступному дописі Синєгубов уточнив, що кількість поранених зросла до шести.

Кількість постраждалих у Циркунах зросла до шести. Ворог завдав ударів щонайменше трьома КАБами. Є загоряння приватного будинку та господарчої споруди. Ще два влучання — на території цивільного підприємства.

Усі профільні служби працюють на місці, додав очільник області.

Кількість поранених унаслідок російського авіаудару по Циркунах на Харківщині зросла до восьми.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов о 17.32.

На цю хвилину — вісім постраждалих. Є загоряння у двох будинках та господарчих спорудах. Пошкоджено ще 10 будинків.

Росіяни обстріляли Циркуни на Харківщині

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, про обстріл Харківщини 18 травня здійснено ракетами С-300 з території Бєлгородської області РФ.

За попередньою інформацією, було влучання у селі Циркуни Харківського району. Росіяни поцілили у приватний житловий будинок. Під завалами може перебувати людина.

Синєгубов додав, що на місці працюють всі екстрені служби.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла Харківщину — загинула жінка
Харківська обласна прокуратура
Харківщина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ ударила по Ізюмському району Харківщини — є постраждалі
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харківщина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ атакувала Харків. У місті зупинилось метро, є загиблий
Ігор Терехов
харків

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?