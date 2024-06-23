Армія РФ атакувала Харків. У місті зупинилось метро, є загиблий
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала Харків. У місті зупинилось метро, є загиблий

Ігор Терехов
харків

РФ 23 червня завдала чергового удару по місту Харків. Росіяни використали керовані авіабомби, вже відомо про загиблого.

Головні тези:

 

  • Міське метро та електромережі були зупинені унаслідок авіаударів, що ускладнює ситуацію з транспортом та житловими умовами мешканців.
  • За даними мера Ігоря Терехова, атака РФ призвела до загоряння гаражів та пошкодження будинків у приватному секторі міста.
  • Наслідки нападу 22 червня та 23 червня призвели до численних постраждалих та загиблих у Харкові, зокрема серед дітей та цивільних осіб.

Що відомо про удар РФ по Харкову 23 червня

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, авіаудар прийшовся по приватному сектору міста.

Один з ударів прийшовся по приватному сектору міста. Маємо інформацію про загиблих, — повідомив він.

За даними Терехова, влучання було у двох районах. Це Шевченківській та Холодногірський райони. Вже відомо про загиблих, але інформація уточнюється.

Крім цього, хочу сказати, що на жаль немає енергопостачання в половині міста. Зупинилось метро, наземний електротранспорт. Зараз працюємо над тим, щоб випустити на маршрути автобуси, — розповів Терехов в ефірі національного телемарафону.

За даними Терехова, станом на 15:35 відомо про одного загиблого та чотирьох поранених — їм надається медична допомога.

Також відомо, що після авіаудару у місті почались перебої з електропостачання. У Харкові зупинилось метро.

Тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Усі станції наразі працюють виключно в режимі укриття. Про відновлення руху буде повідомлено додатково, — повідомили в "Харківському метрополітені.

Станом на 15:50кількість постраждалих у Харкові збільшилася до пʼяти людей. Росіяни вдарили по приватному домоволодінню. Є загоряння гаража та господарчої споруди, повідомляє голова ОВА Синєгубов.

Що відомо про удар РФ по Харкову 22 червня

Російська Федерація 22 червня запустила по Харкову чотири керовані авіабомби. В результаті цього було зруйновано частину житлового будинку та пошкоджено авто.

Станом на 23 червня відомо, що у лікарнях області надають допомогу 41 постраждалому, з них — троє дітей.

Олег Синєгубов зазначив, що внаслідок влучання КАБа по п'ятиповерхівці в Основ’янському районі Харкова постраждали 52 людини, із них три дитини та поліцейський, загинули дві особи.

Окрім того, у Холодногірському районі міста внаслідок обстрілу пошкоджена будівля підприємства, загинула людина, четверо поранені.

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