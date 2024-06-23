Армія РФ атакувала Харків. У місті зупинилось метро, є загиблий

РФ 23 червня завдала чергового удару по місту Харків. Росіяни використали керовані авіабомби, вже відомо про загиблого.

Що відомо про удар РФ по Харкову 23 червня

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, авіаудар прийшовся по приватному сектору міста.

Один з ударів прийшовся по приватному сектору міста. Маємо інформацію про загиблих, — повідомив він. Поширити

За даними Терехова, влучання було у двох районах. Це Шевченківській та Холодногірський райони. Вже відомо про загиблих, але інформація уточнюється.

Крім цього, хочу сказати, що на жаль немає енергопостачання в половині міста. Зупинилось метро, наземний електротранспорт. Зараз працюємо над тим, щоб випустити на маршрути автобуси, — розповів Терехов в ефірі національного телемарафону. Поширити

За даними Терехова, станом на 15:35 відомо про одного загиблого та чотирьох поранених — їм надається медична допомога.

Також відомо, що після авіаудару у місті почались перебої з електропостачання. У Харкові зупинилось метро.

Тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Усі станції наразі працюють виключно в режимі укриття. Про відновлення руху буде повідомлено додатково, — повідомили в "Харківському метрополітені.

Станом на 15:50кількість постраждалих у Харкові збільшилася до пʼяти людей. Росіяни вдарили по приватному домоволодінню. Є загоряння гаража та господарчої споруди, повідомляє голова ОВА Синєгубов.

Що відомо про удар РФ по Харкову 22 червня

Російська Федерація 22 червня запустила по Харкову чотири керовані авіабомби. В результаті цього було зруйновано частину житлового будинку та пошкоджено авто.

Станом на 23 червня відомо, що у лікарнях області надають допомогу 41 постраждалому, з них — троє дітей.

Олег Синєгубов зазначив, що внаслідок влучання КАБа по п'ятиповерхівці в Основ’янському районі Харкова постраждали 52 людини, із них три дитини та поліцейський, загинули дві особи.

Окрім того, у Холодногірському районі міста внаслідок обстрілу пошкоджена будівля підприємства, загинула людина, четверо поранені.