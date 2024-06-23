Армия РФ атаковала Харьков. В городе остановилось метро, есть погибший

РФ 23 июня нанесла очередной удар по городу Харьков. Россияне использовали управляемые авиабомбы, уже известно о погибшем.

Что известно об ударе РФ по Харькову 23 июня

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, авиаудар пришелся по частному сектору города.

Один из ударов пришелся по частному сектору города. Есть информация о погибших, — сообщил он. Поделиться

По данным Терехова, попадание было в двух районах. Это Шевченковский и Холодногорский районы. Уже известно о погибших, но информация уточняется.

Кроме этого, хочу сказать, что, к сожалению, нет энергоснабжения в половине города. Остановилось метро, наземный электротранспорт. Сейчас работаем над тем, чтобы выпустить на маршруты автобусы, — рассказал Терехов в эфире национального телемарафона. Поделиться

По данным Терехова, по состоянию на 15:35 известно об одном погибшем и четырех раненых — им оказывается медицинская помощь.

Также известно, что после авиаудара в городе начались перебои по электроснабжению. В Харькове остановилось метро.

Временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. Все станции работают исключительно в режиме укрытия. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно, — сообщили в "Харьковском метрополитене".

По состоянию на 15:50 количество пострадавших в Харькове увеличилось до пяти человек. Россияне ударили по частному домовладению. Есть возгорание гаража и хозяйственной постройки, сообщает председатель ОВА Синегубов.

Что известно об ударе РФ по Харькову 22 июня

Российская Федерация 22 июня запустила по Харькову четыре управляемых авиабомба. В результате этого была разрушена часть жилого дома и поврежден авто.

По состоянию на 23 июня известно, что в больницах области оказывают помощь 41 пострадавшему, из них трое детей.

Олег Синегубов отметил, что в результате попадания КАБа по пятиэтажке в Основянском районе Харькова пострадали 52 человека, из них три ребенка и полицейский, погибли два человека.

Кроме того, в Холодногорском районе города в результате обстрела повреждено здание предприятия, погиб человек, четверо ранены.