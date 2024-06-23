Армия РФ атаковала Харьков. В городе остановилось метро, есть погибший

РФ 23 июня нанесла очередной удар по городу Харьков. Россияне использовали управляемые авиабомбы, уже известно о погибшем.
Главные тезисы
- По информации мэра Харькова, удар пришелся по частному сектору, разрушив частные домовладения и предприятия.
- Город столкнулся с перебоями в энергоснабжении, остановкой метро и наземного транспорта из-за последствий атаки.
- 22 июня предыдущая атака РФ на Харьков привела к разрушениям жилого дома, пострадавшим в больницах и погибшим людям.
Что известно об ударе РФ по Харькову 23 июня
Как сообщил мэр города Игорь Терехов, авиаудар пришелся по частному сектору города.
По данным Терехова, попадание было в двух районах. Это Шевченковский и Холодногорский районы. Уже известно о погибших, но информация уточняется.
По данным Терехова, по состоянию на 15:35 известно об одном погибшем и четырех раненых — им оказывается медицинская помощь.
Также известно, что после авиаудара в городе начались перебои по электроснабжению. В Харькове остановилось метро.
Временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. Все станции работают исключительно в режиме укрытия. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно, — сообщили в "Харьковском метрополитене".
По состоянию на 15:50 количество пострадавших в Харькове увеличилось до пяти человек. Россияне ударили по частному домовладению. Есть возгорание гаража и хозяйственной постройки, сообщает председатель ОВА Синегубов.
Что известно об ударе РФ по Харькову 22 июня
Российская Федерация 22 июня запустила по Харькову четыре управляемых авиабомба. В результате этого была разрушена часть жилого дома и поврежден авто.
По состоянию на 23 июня известно, что в больницах области оказывают помощь 41 пострадавшему, из них трое детей.
Олег Синегубов отметил, что в результате попадания КАБа по пятиэтажке в Основянском районе Харькова пострадали 52 человека, из них три ребенка и полицейский, погибли два человека.
Кроме того, в Холодногорском районе города в результате обстрела повреждено здание предприятия, погиб человек, четверо ранены.
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