В Харькове увеличилось количество пострадавших в результате авиаудара РФ

По состоянию на 20:20 известно, что в результате атаки России на Харьков 22 погибли 3 человека, еще 56 пострадали, из них 2 ребенка.

Число пострадавших от авиаудара РФ по Харькову увеличилось до 56

Российская Федерация 22 июня запустила по Харькову четыре управляемых авиабомба. В результате этого была разрушена часть жилого дома и поврежден авто.

Из-за вражеских обстрелов Харькова погибли трое гражданских граждан, еще 56 пострадали.

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

Предварительно военные РФ применили по городу четыре УМПБ Д-30. По состоянию на 20:20 три человека погибли, 56 пострадали, в том числе двое несовершеннолетних. Поделиться

Поврежден пятиэтажный жилой дом, останов общественного транспорта, магазины, автомобили, общественный транспорт. Также зафиксированы попадания по территории экопарка и предприятию. По предварительным данным, три человека погибли, еще 56 пострадали. Среди раненых двое детей 12 и 13 лет. Шесть граждан, среди которых один мужчина, четыре женщины и один ребенок, находятся в тяжелом состоянии.

По словам начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, все пострадавшие в результате обстрела россиян гражданские люди. Женщина погибла на остановке троллейбуса, мужчина шел по улице и очутился в эпицентре взрыва. Еще один погибший мужчина — охранник предприятия.

Сложно сказать, сколько под завалами может быть людей. Сейчас идет спасательная операция. Мы тщательно изучаем остатки здания, чтобы удалить части управляемой авиабомбы, у нас есть информация, что россияне ударили управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30. Сергей Болвинов Начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

Мэр Харькова раскрыл подробности жестокой атаки РФ на Харьков

Игорь Терехов подчеркнул, что россияне цинично ударили по жилым кварталам в центральной части города. Никаких военных объектов поблизости нет.

Об этом он заявил в комментарии СМИ с поличным.

Это целенаправленная тактика российских окупантов, чтобы убивать мирных украинцев, убивать харьковчан.

Терехов уточнил, что в дом попал один КАБ. Всего было запущено по городу 4 КАБа. Есть попадание в другом районе Харькова, где находится рабочее предприятие. Там есть один погибший и двое раненых.

По словам Терехова, одна из погибших — женщина, стоявшая вблизи остановки общественного транспорта. Другой человек погиб непосредственно вблизи атакуемого дома. Поделиться

Относительно количества поврежденных домов Терехов отметил, что информацию уточняют, но разрушения значительны.