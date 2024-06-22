В Харькове увеличилось количество пострадавших в результате авиаудара РФ

По состоянию на 20:20 известно, что в результате атаки России на Харьков 22 погибли 3 человека, еще 56 пострадали, из них 2 ребенка.
Главные тезисы
- 3 человека стали жертвами авиаудара РФ по Харькову, еще 56 пострадали, включая 2 детей.
- Полиция начала расследование нарушения законов и обычаев войны в результате террористической атаки РФ.
- Мэр Харькова обвинил Россию в целенаправленных ударах по жилым кварталам.
- Спасательные операции продолжаются, город страдает от разрушений и потерь среди населения.
- Жестокая атака РФ вызвала ужас и ярость участников конфликта, требуется международная реакция на происшедшее.
Число пострадавших от авиаудара РФ по Харькову увеличилось до 56
Российская Федерация 22 июня запустила по Харькову четыре управляемых авиабомба. В результате этого была разрушена часть жилого дома и поврежден авто.
Из-за вражеских обстрелов Харькова погибли трое гражданских граждан, еще 56 пострадали.
Об этом сообщила полиция Харьковской области.
Поврежден пятиэтажный жилой дом, останов общественного транспорта, магазины, автомобили, общественный транспорт. Также зафиксированы попадания по территории экопарка и предприятию. По предварительным данным, три человека погибли, еще 56 пострадали. Среди раненых двое детей 12 и 13 лет. Шесть граждан, среди которых один мужчина, четыре женщины и один ребенок, находятся в тяжелом состоянии.
По словам начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, все пострадавшие в результате обстрела россиян гражданские люди. Женщина погибла на остановке троллейбуса, мужчина шел по улице и очутился в эпицентре взрыва. Еще один погибший мужчина — охранник предприятия.
По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.
Мэр Харькова раскрыл подробности жестокой атаки РФ на Харьков
Игорь Терехов подчеркнул, что россияне цинично ударили по жилым кварталам в центральной части города. Никаких военных объектов поблизости нет.
Об этом он заявил в комментарии СМИ с поличным.
Это целенаправленная тактика российских окупантов, чтобы убивать мирных украинцев, убивать харьковчан.
Терехов уточнил, что в дом попал один КАБ. Всего было запущено по городу 4 КАБа. Есть попадание в другом районе Харькова, где находится рабочее предприятие. Там есть один погибший и двое раненых.
Относительно количества поврежденных домов Терехов отметил, что информацию уточняют, но разрушения значительны.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-