У Харкові збільшилася кількість постраждалих внаслідок авіаудару РФ

Станом на 20:20 відомо, що в результаті атаки Росії на Харків 22 загинуло 3 особи, ще 56 постраждало, з них 2 дитини.

Кількість постраждалих від авіаудару РФ по Харкову збільшилася до 56

Російська Федерація 22 червня запустила по Харкову чотири керовані авіабомби. В результаті цього було зруйновано частину житлового будинку та пошкоджено авто.

Через ворожі обстріли Харкова загинули троє цивільних громадян, ще 56 постраждали.

Про це повідомила поліція Харківської області.

Попередньо військові РФ застосували по місту чотири УМПБ Д-30. Станом на 20:20 троє людей загинули, 56 постраждали, у тому числі двоє неповнолітніх. Поширити

Пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок, зупинка громадського транспорту, магазини, автомобілі, громадський транспорт. Також зафіксовані влучання по території екопарку та підприємству. За попередніми даними, троє людей загинули, ще 56 постраждали. Серед поранених двоє дітей 12 та 13 років. Шестеро громадян, серед яких один чоловік, чотири жінки та одна дитина, знаходяться у важкому стані.

За словами начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, всі постраждалі внаслідок обстрілу росіян — цивільні люди. Жінка загинула на зупинці тролейбусу, чоловік йшов по вулиці й опинився в епіцентрі вибуху. Ще один загиблий чоловік — охоронець підприємства.

Важко сказати, скільки під завалами може бути людей. Зараз триває рятувальна операція. Ми ретельно вивчаємо залишки будівлі, щоб вилучити частини керованої авіабомби, у нас є інформація, що росіяни вдарили керованими авіабомбами УМПБ Д-30. Сергій Болвінов Начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

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Ігор Терехов наголосив, що росіяни цинічно вдарили по житлових кварталах у центральній частині міста. Жодних військових об'єктів поблизу немає.

Про це він заявив у коментарі ЗМІ на місці ударів.

Це цілеспрямована тактика російських окупантів, щоб вбивати мирних українців, вбивати харків'ян.

Терехов уточнив, що в будинок влучив один КАБ. Всього було запущено по місту 4 КАБи. Є влучання в іншому районі Харкова, де розташовано робоче підприємство. Там є один загиблий і двоє поранених.

За словами Терехова, одна із загиблих — жінка, яка стояла поблизу зупинки громадського транспорту. Інша людина загинула безпосередньо поблизу атакованого будинку. Поширити

Щодо кількості пошкоджених будинків, Терехов зазначив, що інформацію уточнюють, але руйнації значні.