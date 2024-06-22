У Харкові збільшилася кількість постраждалих внаслідок авіаудару РФ

Станом на 20:20 відомо, що в результаті атаки Росії на Харків 22 загинуло 3 особи, ще 56 постраждало, з них 2 дитини.
Головні тези:
- У результаті авіаудару РФ по Харкову загинули троє людей, 56 осіб постраждало.
- Мер Харкова Терехов наголосив на цинічності атак РФ, під час яких були порушені міжнародні норми ведення війни.
- Поліція Харківської області розпочала кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни внаслідок авіаудару РФ по Харкову.
- Начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Болвінов каже, що всі постраждалі є цивільними громадянами.
- РФ цілеспрямовано ударила по житлових кварталах, навмисно вбиваючи мирних українців в Харкові.
Кількість постраждалих від авіаудару РФ по Харкову збільшилася до 56
Російська Федерація 22 червня запустила по Харкову чотири керовані авіабомби. В результаті цього було зруйновано частину житлового будинку та пошкоджено авто.
Через ворожі обстріли Харкова загинули троє цивільних громадян, ще 56 постраждали.
Про це повідомила поліція Харківської області.
Пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок, зупинка громадського транспорту, магазини, автомобілі, громадський транспорт. Також зафіксовані влучання по території екопарку та підприємству. За попередніми даними, троє людей загинули, ще 56 постраждали. Серед поранених двоє дітей 12 та 13 років. Шестеро громадян, серед яких один чоловік, чотири жінки та одна дитина, знаходяться у важкому стані.
За словами начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, всі постраждалі внаслідок обстрілу росіян — цивільні люди. Жінка загинула на зупинці тролейбусу, чоловік йшов по вулиці й опинився в епіцентрі вибуху. Ще один загиблий чоловік — охоронець підприємства.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.
Мер Харкова розкрив подробиці жорстокої атаки РФ на Харків
Ігор Терехов наголосив, що росіяни цинічно вдарили по житлових кварталах у центральній частині міста. Жодних військових об'єктів поблизу немає.
Про це він заявив у коментарі ЗМІ на місці ударів.
Це цілеспрямована тактика російських окупантів, щоб вбивати мирних українців, вбивати харків'ян.
Терехов уточнив, що в будинок влучив один КАБ. Всього було запущено по місту 4 КАБи. Є влучання в іншому районі Харкова, де розташовано робоче підприємство. Там є один загиблий і двоє поранених.
Щодо кількості пошкоджених будинків, Терехов зазначив, що інформацію уточнюють, але руйнації значні.
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