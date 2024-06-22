Цілеспрямована тактика. Російська авіація цинічно скинула КАБи на центр Харкова — Терехов

Станом на 19.19 22 червня відомо про трьох загиблих і 38 поранених внаслідок ударів РФ по житловій забудові Харкова. Росія застосувала керовані авіабомби.

Мер Харкова розкрив подробиці жорстокої атаки РФ на Харків

Ігор Терехов наголосив, що росіяни цинічно вдарили по житлових кварталах у центральній частині міста. Жодних військових об'єктів поблизу немає.

Про це він заявив у коментарі ЗМІ на місці ударів.

Це цілеспрямована тактика російських окупантів, щоб вбивати мирних українців, вбивати харків'ян. Ігор Терехов Мер Харкова

Терехов уточнив, що в будинок влучив один КАБ. Всього було запущено по місту 4 КАБи. Є влучання в іншому районі Харкова, де розташовано робоче підприємство. Там є один загиблий і двоє поранених.

За словами Терехова, одна із загиблих — жінка, яка стояла поблизу зупинки громадського транспорту. Інша людина загинула безпосередньо поблизу атакованого будинку.

Щодо кількості пошкоджених будинків, Терехов зазначив, що інформацію уточнюють, але руйнації значні.

Медики борються за життя чотирьох харківців

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