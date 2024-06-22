Цілеспрямована тактика. Російська авіація цинічно скинула КАБи на центр Харкова — Терехов
Категорія
Україна
Дата публікації

Цілеспрямована тактика. Російська авіація цинічно скинула КАБи на центр Харкова — Терехов

Ігор Терехов
Харків

Станом на 19.19 22 червня відомо про трьох загиблих і 38 поранених внаслідок ударів РФ по житловій забудові Харкова. Росія застосувала керовані авіабомби.

Головні тези:

  • Російська авіація вдарила по житлових кварталах Харкова без жодних військових об'єктів поблизу, що призвело до загибелі трьох осіб та поранення 38 жителів.
  • Мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що цілеспрямована тактика російських окупантів полягає в убивстві мирних українців та харків'ян.
  • На Харків було скинуто чотири керовані авіабомби, що призвело до значних руйнацій та загибелі та поранення людей, в тому числі поблизу робочого підприємства.
  • Медики борються за життя чотирьох важко поранених харківців, яких потрапили під обстріли російської авіації внаслідок цієї жорстокої атаки.
  • Ситуація в Харкові залишається напруженою, інформацію про пошкоджені будинки та стан постраждалих постійно уточнюють владні структури міста.

Мер Харкова розкрив подробиці жорстокої атаки РФ на Харків

Ігор Терехов наголосив, що росіяни цинічно вдарили по житлових кварталах у центральній частині міста. Жодних військових об'єктів поблизу немає.

Про це він заявив у коментарі ЗМІ на місці ударів.

Це цілеспрямована тактика російських окупантів, щоб вбивати мирних українців, вбивати харків'ян.

Ігор Терехов

Ігор Терехов

Мер Харкова

Терехов уточнив, що в будинок влучив один КАБ. Всього було запущено по місту 4 КАБи. Є влучання в іншому районі Харкова, де розташовано робоче підприємство. Там є один загиблий і двоє поранених.

За словами Терехова, одна із загиблих — жінка, яка стояла поблизу зупинки громадського транспорту. Інша людина загинула безпосередньо поблизу атакованого будинку.

Щодо кількості пошкоджених будинків, Терехов зазначив, що інформацію уточнюють, але руйнації значні.

Медики борються за життя чотирьох харківців

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни скинули на Харків чотири снаряди УМПБ Д-30 із Бєлгорода.

Медики борються за життя чотирьох пацієнтів — двох жінок та двох чоловіків, які перебувають у важкому стані.

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