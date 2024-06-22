Целенаправленная тактика. Российская авиация цинично сбросила КАБы на центр Харькова — Терехов

По состоянию на 19.19 22 июня известно о трех погибших и 38 раненых в результате ударов РФ по жилой застройке Харькова. Россия применила управляемые авиабомбы.

Мэр Харькова раскрыл подробности жестокой атаки РФ на Харьков

Игорь Терехов подчеркнул, что россияне цинично ударили по жилым кварталам в центральной части города. Никаких военных объектов поблизости нет.

Об этом он заявил в комментарии СМИ с места удара РФ.

Это целенаправленная тактика российских оккупантов, чтобы убивать мирных украинцев, убивать харьковчан. Игорь Терехов Мэр Харькова

Терехов уточнил, что в дом попал один КАБ. Всего было запущено по городу 4 КАБа. Есть попадание в другом районе Харькова, где находится рабочее предприятие. Там один погибший и двое раненых.

По словам Терехова, одна из погибших — женщина, стоявшая вблизи остановки общественного транспорта. Другой человек погиб непосредственно вблизи атакуемого дома.

Относительно количества поврежденных домов Терехов отметил, что информацию уточняют, но разрушения значительны.

Медики борются за жизнь четырех харьковчан

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне сбросили на Харьков четыре снаряда УМПБ Д-30 из Белгорода.