Атака РФ на Харьков. Количество пострадавших снова возросло

На утро 23 июня после вражеского удара КАБами по Харькову в больницах находятся более 40 пострадавших.
Главные тезисы
- После вражеского удара РФ по Харькову 41 человек нуждается в лечении, среди них трое детей.
- Российская Федерация запустила управляемые авиабомбы по Харькову в результате чего погибли три человека.
- Ситуация в Харькове остается напряженной, власти и медицинские учреждения оказывают помощь пострадавшим.
Трое детей пострадали в результате удара РФ по Харькову
В больницах области оказывают помощь 41 пострадавшему, из них трое детей, сообщил председатель Харьковской ОВ Олег Синегубов.
Четверо пациентов – в тяжелом состоянии, прооперированы.
Олег Синегубов отметил, что в результате попадания КАБа по пятиэтажке в Основянском районе Харькова пострадали 52 человека, из них три ребенка и полицейский, погибли два человека.
Кроме того, в Холодногорском районе города в результате обстрела повреждено здание предприятия, погиб человек, четверо ранены.
Что известно об ударе РФ по Харькову
Российская Федерация 22 июня запустила по Харькову четыре управляемых авиабомба. В результате этого была разрушена часть жилого дома и поврежден авто.
Зафиксированы попадания по территории экопарка и предприятию. По предварительным данным, три человека погибли, еще 56 пострадали. Среди раненых двое детей 12 и 13 лет. Шесть граждан, среди которых один мужчина, четыре женщины и один ребенок, находятся в тяжелом состоянии.
По словам начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, все пострадавшие в результате обстрела россиян гражданские люди.
Женщина погибла на остановке троллейбуса, мужчина шел по улице и оказался в эпицентре взрыва. Еще один погибший мужчина – охранник предприятия.
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