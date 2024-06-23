Атака РФ на Харьков. Количество пострадавших снова возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ на Харьков. Количество пострадавших снова возросло

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков
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На утро 23 июня после вражеского удара КАБами по Харькову в больницах находятся более 40 пострадавших.

 

Главные тезисы

  • После вражеского удара РФ по Харькову 41 человек нуждается в лечении, среди них трое детей.
  • Российская Федерация запустила управляемые авиабомбы по Харькову в результате чего погибли три человека.
  • Ситуация в Харькове остается напряженной, власти и медицинские учреждения оказывают помощь пострадавшим.

Трое детей пострадали в результате удара РФ по Харькову

В больницах области оказывают помощь 41 пострадавшему, из них трое детей, сообщил председатель Харьковской ОВ Олег Синегубов.

Четверо пациентов – в тяжелом состоянии, прооперированы.

Состояние детей 12 и 13 лет – среднее, с положительной динамикой. Еще одна 17-летняя девушка лечится амбулаторно. К сожалению, это не окончательные данные, ведь люди продолжают обращаться за медицинской помощью после обстрелов окупантов.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Харьковской ОВА

Олег Синегубов отметил, что в результате попадания КАБа по пятиэтажке в Основянском районе Харькова пострадали 52 человека, из них три ребенка и полицейский, погибли два человека.

Кроме того, в Холодногорском районе города в результате обстрела повреждено здание предприятия, погиб человек, четверо ранены.

Что известно об ударе РФ по Харькову

Российская Федерация 22 июня запустила по Харькову четыре управляемых авиабомба. В результате этого была разрушена часть жилого дома и поврежден авто.

Предварительно военные РФ применили по городу четыре УМПБ Д-30. По состоянию на 20:20 три человека погибли, 56 пострадали, в том числе двое несовершеннолетних.

Зафиксированы попадания по территории экопарка и предприятию. По предварительным данным, три человека погибли, еще 56 пострадали. Среди раненых двое детей 12 и 13 лет. Шесть граждан, среди которых один мужчина, четыре женщины и один ребенок, находятся в тяжелом состоянии.

По словам начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, все пострадавшие в результате обстрела россиян гражданские люди.

Женщина погибла на остановке троллейбуса, мужчина шел по улице и оказался в эпицентре взрыва. Еще один погибший мужчина – охранник предприятия.

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