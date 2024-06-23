Атака РФ на Харків. Кількість постраждалих знову зросла

Станом на ранок 23 червня після ворожого удару КАБами по Харкову у лікарнях перебувають понад 40 постраждалих.

Троє дітей постраждали внаслідок удару РФ по Харкову

У лікарнях області надають допомогу 41 постраждалому, з них — троє дітей, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Четверо пацієнтів — у тяжкому стані, прооперовані.

Стан дітей 12 та 13 років — середній, із позитивною динамікою. Ще одна 17-річна дівчина лікується амбулаторно. На жаль, це не остаточні дані, адже люди продовжують звертатися за медичною допомогою після обстрілів окупантів. Олег Синєгубов Харківської ОВА

Олег Синєгубов зазначив, що внаслідок влучання КАБа по п'ятиповерхівці в Основ’янському районі Харкова постраждали 52 людини, із них три дитини та поліцейський, загинули дві особи.

Окрім того, у Холодногірському районі міста внаслідок обстрілу пошкоджена будівля підприємства, загинула людина, четверо поранені.

Що відомо про удар РФ по Харкову

Російська Федерація 22 червня запустила по Харкову чотири керовані авіабомби. В результаті цього було зруйновано частину житлового будинку та пошкоджено авто.

Попередньо військові РФ застосували по місту чотири УМПБ Д-30. Станом на 20:20 троє людей загинули, 56 постраждали, у тому числі двоє неповнолітніх. Поширити

Зафіксовані влучання по території екопарку та підприємству. За попередніми даними, троє людей загинули, ще 56 постраждали. Серед поранених двоє дітей 12 та 13 років. Шестеро громадян, серед яких один чоловік, чотири жінки та одна дитина, знаходяться у важкому стані.

За словами начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, всі постраждалі внаслідок обстрілу росіян — цивільні люди.

Жінка загинула на зупинці тролейбуса, чоловік йшов вулицею й опинився в епіцентрі вибуху. Ще один загиблий чоловік — охоронець підприємства.