Атака РФ на Харків. Кількість постраждалих знову зросла

Станом на ранок 23 червня після ворожого удару КАБами по Харкову у лікарнях перебувають понад 40 постраждалих.
Головні тези:
- Після ворожого удару РФ по Харкову 41 людина потребує лікування, серед них троє дітей.
- Російська Федерація запустила керовані авіабомби по Харкову в результаті чого загинули троє людей.
- Ситуація в Харкові залишається напруженою, влада та медичні установи надають допомогу постраждалим.
Троє дітей постраждали внаслідок удару РФ по Харкову
У лікарнях області надають допомогу 41 постраждалому, з них — троє дітей, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Четверо пацієнтів — у тяжкому стані, прооперовані.
Олег Синєгубов зазначив, що внаслідок влучання КАБа по п'ятиповерхівці в Основ’янському районі Харкова постраждали 52 людини, із них три дитини та поліцейський, загинули дві особи.
Окрім того, у Холодногірському районі міста внаслідок обстрілу пошкоджена будівля підприємства, загинула людина, четверо поранені.
Що відомо про удар РФ по Харкову
Російська Федерація 22 червня запустила по Харкову чотири керовані авіабомби. В результаті цього було зруйновано частину житлового будинку та пошкоджено авто.
Зафіксовані влучання по території екопарку та підприємству. За попередніми даними, троє людей загинули, ще 56 постраждали. Серед поранених двоє дітей 12 та 13 років. Шестеро громадян, серед яких один чоловік, чотири жінки та одна дитина, знаходяться у важкому стані.
За словами начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, всі постраждалі внаслідок обстрілу росіян — цивільні люди.
Жінка загинула на зупинці тролейбуса, чоловік йшов вулицею й опинився в епіцентрі вибуху. Ще один загиблий чоловік — охоронець підприємства.
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