Армія РФ вдарила авіабомбою по Селидовому — є загиблі та поранені

Російські війська 21 червня вдарили по Донеччині, внаслідок чого загинули цивільні.
Головні тези:
- Армія РФ вдарила авіабомбою по місту Селидове в результаті чого загинуло двоє цивільних осіб.
- Село Розкішне Росія обстріляла касетними боєприпасами, загинули три людини, а ще четверо отримали поранення
- Цілеспрямовані атаки Росії на мирне населення Донеччини призводять до руйнування будинків та інфраструктури
В результаті удару РФ по Донеччині загинуло 2 осіб
21 червня приблизно о 09:25 стався обстріл м. Селидове авіабомбою “УМПБ Д-30СН”, повідомила пресслужба Селидівської МВА.
Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки й автомобіль.
Як уточнив згодом начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, внаслідок удару пошкоджено 5 п'ятиповерхівок, 6 приватних будинків і автомобіль.
Армія РФ атакувала село на Донеччині з РСЗВ "Смерч"
Російські терористичні війська 20 червня обстріляли село Розкішне в Донецькій області касетними боєприпасами. Унаслідок цього загинуло три людини.
Зазначається, що село Розкішне росіяни обстріляли о 12:20 касетними боєприпасами з РСЗВ "Смерч". Внаслідок цього загинули 64-річна жінка та двоє чоловіків 30 і 42 років.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
При цьому ще четверо людей дістали мінно-вибухові травми та осколкові поранення, серед постраждалих є хлопець 14 років.
В результаті обстрілу населеного пункту пошкоджено 4 домогосподарства, 2 автомобілі й газопровід.
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