Армія РФ вдарила авіабомбою по Селидовому — є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ вдарила авіабомбою по Селидовому — є загиблі та поранені

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Селидове
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Російські війська 21 червня вдарили по Донеччині, внаслідок чого загинули цивільні.

Головні тези:

  • Армія РФ вдарила авіабомбою по місту Селидове в результаті чого загинуло двоє цивільних осіб. 
  • Село Розкішне Росія обстріляла касетними боєприпасами, загинули три людини, а ще четверо отримали поранення
  • Цілеспрямовані атаки Росії на мирне населення Донеччини призводять до руйнування будинків та інфраструктури

В результаті удару РФ по Донеччині загинуло 2 осіб

21 червня приблизно о 09:25 стався обстріл м. Селидове авіабомбою “УМПБ Д-30СН”, повідомила пресслужба Селидівської МВА.

У результаті обстрілу 2 особи загинуло, 3 отримали поранення, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки й автомобіль.

Як уточнив згодом начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, внаслідок удару пошкоджено 5 п'ятиповерхівок, 6 приватних будинків і автомобіль.

Ворог продовжує щодня цілеспрямовано бити по мирним жителям Донеччини. В таких умовах найкраще, що можна зробити, — евакуюватися і не ставити під загрозу власне життя і здоров'я.

 Вадим Філашкін

 Вадим Філашкін

Голова Донецької ОВА

Армія РФ атакувала село на Донеччині з РСЗВ "Смерч"

Російські терористичні війська 20 червня обстріляли село Розкішне в Донецькій області касетними боєприпасами. Унаслідок цього загинуло три людини.

Зазначається, що село Розкішне росіяни обстріляли о 12:20 касетними боєприпасами з РСЗВ "Смерч". Внаслідок цього загинули 64-річна жінка та двоє чоловіків 30 і 42 років.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

При цьому ще четверо людей дістали мінно-вибухові травми та осколкові поранення, серед постраждалих є хлопець 14 років.

В результаті обстрілу населеного пункту пошкоджено 4 домогосподарства, 2 автомобілі й газопровід.


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