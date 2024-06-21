Армия РФ ударила авиабомбой по Селидову — есть погибшие и раненые

Российские войска 21 июня ударили по Донбасу, в результате чего погибли гражданские.
Главные тезисы
- Армия РФ ударила авиабомбой по городу Селидово в результате чего погибли два гражданских лица.
- Село Роскошное Россия обстреляла кассетными боеприпасами, погибли три человека, а еще четверо получили ранения
- Целенаправленные атаки России на мирное население Донбасса приводят к разрушению домов и инфраструктуры
В результате удара РФ по Донбасу погибли 2 человека
21 июня примерно в 09:25 произошел обстрел г. Селидова авиабомбой "УМПБ Д-30СН", сообщила пресс-служба Селидовской МВА.
Отмечается, что в результате вражеских обстрелов повреждены многоэтажные и частные жилые дома и автомобиль.
Как уточнил впоследствии начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в результате удара повреждены 5 пятиэтажек, 6 частных домов и автомобиль.
Армия РФ атаковала деревню в Донецкой области с РСЗО "Смерч"
Российские террористические войска 20 июня обстреляли село Роскошное в Донецкой области кассетными боеприпасами. В результате погибли три человека.
Отмечается, что село Роскошное россияне обстреляли в 12:20 кассетными боеприпасами из РСЗО "Смерч". В результате погибли 64-летняя женщина и двое мужчин 30 и 42 лет.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
При этом еще четыре человека получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения, среди пострадавших есть парень 14 лет.
В результате обстрела населенного пункта повреждены 4 домохозяйства, 2 автомобиля и газопровод.
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