Армия РФ ударила авиабомбой по Селидову — есть погибшие и раненые

Российские войска 21 июня ударили по Донбасу, в результате чего погибли гражданские.

В результате удара РФ по Донбасу погибли 2 человека

21 июня примерно в 09:25 произошел обстрел г. Селидова авиабомбой "УМПБ Д-30СН", сообщила пресс-служба Селидовской МВА.

В результате обстрела 2 человека погибли, 3 получили ранения, — говорится в сообщении. Поделиться

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов повреждены многоэтажные и частные жилые дома и автомобиль.

Как уточнил впоследствии начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в результате удара повреждены 5 пятиэтажек, 6 частных домов и автомобиль.

Враг продолжает ежедневно целенаправленно бить по мирным жителям Донбасса. В таких условиях лучшее, что можно сделать, — эвакуироваться и не ставить под угрозу собственную жизнь и здоровье. Вадим Филашкин Глава Донецкой ОВА

Армия РФ атаковала деревню в Донецкой области с РСЗО "Смерч"

Российские террористические войска 20 июня обстреляли село Роскошное в Донецкой области кассетными боеприпасами. В результате погибли три человека.

Отмечается, что село Роскошное россияне обстреляли в 12:20 кассетными боеприпасами из РСЗО "Смерч". В результате погибли 64-летняя женщина и двое мужчин 30 и 42 лет.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

При этом еще четыре человека получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения, среди пострадавших есть парень 14 лет.

В результате обстрела населенного пункта повреждены 4 домохозяйства, 2 автомобиля и газопровод.



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