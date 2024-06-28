Авиация РФ бомбила КАБами Харьковщину — есть пострадавшие

Российские террористы днем 28 июня нанесли удар по селу Циркуны Харьковского района. В населенном пункте есть раненые, их количество растет.
Главные тезисы
- Авиаудар российских террористов по селу Циркуны на Харьковщине привел к повреждениям гражданской инфраструктуры и ранениям граждан.
- Число пострадавших увеличилось до восьми, требуется оказание помощи и ликвидация последствий обстрела.
- Харьковская ОВА принимает меры по контролю ситуации, активизации экстренных служб и реагированию на угрозу безопасности населения.
- Беспрецедентный обстрел и угроза жизни мирных жителей требуют немедленного вмешательства и принятия мер для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Россия ударила по Циркунам на Харьковщине
Российская авиация сбросила три управляемых авиабомба на село Циркуны.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.
В следующем сообщении Синегубов уточнил, что количество раненых выросло до шести.
Число пострадавших в Циркунах выросло до шести. Враг нанес удары по меньшей мере тремя КАБами. Есть возгорание частного дома и хозяйственной постройки. Еще два попадания — на территории гражданского предприятия.
Все профильные службы работают на месте, добавил глава области.
Число раненых в результате российского авиаудара по Циркунам на Харьковщине возросло до восьми.
Об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов в 17:32.
Россияне обстреляли Циркуны в Харьковской области
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что об обстреле Харьковщины 18 мая совершены ракеты С-300 с территории Белгородской области РФ.
По предварительной информации, было попадание в селе Циркуны Харьковского района. Россияне попали в частный жилой дом. Под завалами может находиться человек.
Синегубов добавил, что на месте работают все экстренные службы.
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