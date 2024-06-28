Авиация РФ бомбила КАБами Харьковщину — есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ бомбила КАБами Харьковщину — есть пострадавшие

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Циркуны
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Российские террористы днем 28 июня нанесли удар по селу Циркуны Харьковского района. В населенном пункте есть раненые, их количество растет.

Главные тезисы

  • Авиаудар российских террористов по селу Циркуны на Харьковщине привел к повреждениям гражданской инфраструктуры и ранениям граждан.
  • Число пострадавших увеличилось до восьми, требуется оказание помощи и ликвидация последствий обстрела.
  • Харьковская ОВА принимает меры по контролю ситуации, активизации экстренных служб и реагированию на угрозу безопасности населения.
  • Беспрецедентный обстрел и угроза жизни мирных жителей требуют немедленного вмешательства и принятия мер для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Россия ударила по Циркунам на Харьковщине

Российская авиация сбросила три управляемых авиабомба на село Циркуны.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Оккупанты ударили по Циркунам. Имеются повреждения гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, четверо ранены. Информация уточняется.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Начальник Харьковской ОВА

В следующем сообщении Синегубов уточнил, что количество раненых выросло до шести.

Число пострадавших в Циркунах выросло до шести. Враг нанес удары по меньшей мере тремя КАБами. Есть возгорание частного дома и хозяйственной постройки. Еще два попадания — на территории гражданского предприятия.

Все профильные службы работают на месте, добавил глава области.

Число раненых в результате российского авиаудара по Циркунам на Харьковщине возросло до восьми.

Об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов в 17:32.

На эту минуту восемь пострадавших. Есть возгорание в двух домах и хозяйственных постройках. Повреждены еще 10 домов.

Россияне обстреляли Циркуны в Харьковской области

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что об обстреле Харьковщины 18 мая совершены ракеты С-300 с территории Белгородской области РФ.

По предварительной информации, было попадание в селе Циркуны Харьковского района. Россияне попали в частный жилой дом. Под завалами может находиться человек.

Синегубов добавил, что на месте работают все экстренные службы.

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