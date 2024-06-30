Росія атакувала КАБом Харків. Загинула людина, 8 поранених, серед них немовля

30 червня російські війська вдарили по цивільному підприємству в Харкову.

Що відомо про обстріл Харкова

Про удар по місту стало відомо о 16:28. Росіяни атакували керованою авіабомбою цивільне підприємство, яке знаходиться майже в центрі Харкова. Там спалахнула пожежа.

За словами голови ОВА Олега Синєгубова, внаслідок атаки постраждали пʼятеро людей, серед них — дитина. Мер міста Ігор Терехов уточнив, що постраждала дитина — 8-місячне немовля.

Оновлено о 16:59.

В результаті атаки спалахнуло відділення пошти. Також горять 7 вантажних автомобілів. Терехов повідомив про одного загиблого внаслідок атаки. Кількість постраждалих зросла до 8.

Вже маємо інформацію про одного загиблого, на превеликий жаль. Обстеження місця прильоту триває, — повідомив Терехов. Поширити

Авіація РФ скинула 4 КАБи на Дергачі

Внаслідок удару російських військ по місту Дергачі Харківської області 29 червня постраждало троє людей.

Внаслідок російського обстрілу пошкоджено щонайменше 3 п’ятиповерхових, 2 двоповерхових та 20 приватних будинків, а також господарчі споруди, гаражний кооператив і автівки місцевих мешканців, одне з цивільних підприємств.