Росія атакувала КАБом Харків. Загинула людина, 8 поранених, серед них немовля
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала КАБом Харків. Загинула людина, 8 поранених, серед них немовля

Ігор Терехов
Росія атакувала КАБом Харків. Загинула людина, 8 поранених, серед них немовля

30 червня російські війська вдарили по цивільному підприємству в Харкову.

Головні тези:

  • Російські війська атакували цивільне підприємство в центрі Харкова керованою авіабомбою.
  • В результаті атаки загинула одна людина та 8 осіб отримали поранення, серед них 8-місячне немовля.
  • Удар російської авіації також призвів до пожежі в відділенні пошти та знищення 7 вантажних автомобілів.
  • Російські війська раніше атакували також місто Дергачі Харківської області, що призвело до пошкодження декількох будівель та поранень госпіталізованих мешканців.

Що відомо про обстріл Харкова

Про удар по місту стало відомо о 16:28. Росіяни атакували керованою авіабомбою цивільне підприємство, яке знаходиться майже в центрі Харкова. Там спалахнула пожежа.

За словами голови ОВА Олега Синєгубова, внаслідок атаки постраждали пʼятеро людей, серед них — дитина. Мер міста Ігор Терехов уточнив, що постраждала дитина — 8-місячне немовля.

Оновлено о 16:59.

В результаті атаки спалахнуло відділення пошти. Також горять 7 вантажних автомобілів. Терехов повідомив про одного загиблого внаслідок атаки. Кількість постраждалих зросла до 8.

Вже маємо інформацію про одного загиблого, на превеликий жаль. Обстеження місця прильоту триває, — повідомив Терехов.

Авіація РФ скинула 4 КАБи на Дергачі

Внаслідок удару російських військ по місту Дергачі Харківської області 29 червня постраждало троє людей.

Внаслідок російського обстрілу пошкоджено щонайменше 3 п’ятиповерхових, 2 двоповерхових та 20 приватних будинків, а також господарчі споруди, гаражний кооператив і автівки місцевих мешканців, одне з цивільних підприємств.

За оновленою інформацією, на місто було скинуто 4 авіабомби (попередньо — УМПБ Д-30). Уламкових поранень зазнали двоє чоловіків 68-ми та 75-ти років, які госпіталізовані до лікарні.

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