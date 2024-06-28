Війська РФ почали штурми на новому напрямку Харківської області — експерти

Російська диверсійно-розвідувальна група ввечері 26 червня здійснила штурм кордону поблизу Сотницького Козачка на північний захід від Харкова, але війська РФ не починали наступальних дій у цьому районі. Це - частина зусиль Росії з розтягування українських сил уздовж кордону.

Що відомо про штурм на новому напрямку у Харківській області

Російський військовий блогер стверджував, що війська РФ досліджують українську оборону в цьому районі і що напад, ймовірно, є частиною російських зусиль створити оперативну неоднозначність уздовж міжнародної прикордонної зони на північному сході України.

Ця оперативна неоднозначність є частиною зусиль Росії щодо подальшого фіксування та розтягування українських сил уздовж більш широкого фронту на півночі Харківської області, — зазначили в ISW. Поширити

27 червня бої тривали на північ і північний схід від Харкова, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські та українські війська продовжували бої поблизу Липців і Глибокого та на північний схід від Харкова в районі Вовчанська.

Ситуація у Харківській області

Російські війська розпочали новий наступ у Харківській області з 10 травня. ЗСУ вдалося зупинити просування окупантів, але бої продовжуються на Вовчанському напрямку та в районі Липців.

За останніми даними, російські окупанти залишаються заблокованими на агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області. Загарбники намагаються пробитися туди.