Війська РФ почали штурми на новому напрямку Харківської області — експерти
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ почали штурми на новому напрямку Харківської області — експерти

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Джерело:  ISW

Російська диверсійно-розвідувальна група ввечері 26 червня здійснила штурм кордону поблизу Сотницького Козачка на північний захід від Харкова, але війська РФ не починали наступальних дій у цьому районі. Це - частина зусиль Росії з розтягування українських сил уздовж кордону.

Головні тези:

  • Російські диверсійно-розвідувальні групи вчинили штурм кордону у Харківській області, що є частиною стратегії РФ з розтягування українських сил уздовж кордону.
  • Штурми на новому напрямку в Харківській області створюють оперативну неоднозначність та можуть спричинити розтягування українських сил на більш широкому фронті.
  • За відомостями, російські окупанти залишаються заблокованими на агрегатному заводі у Вовчанську, де тривають бої з українськими військами.
  • Ситуація у Харківській області надалі залишається напруженою через спроби російської сторони просунутися углиб території.
  • Експерти вважають, що наступ військ РФ у Харківській області потребує уваги та аналізу для ефективного протистояння.

Що відомо про штурм на новому напрямку у Харківській області

Російський військовий блогер стверджував, що війська РФ досліджують українську оборону в цьому районі і що напад, ймовірно, є частиною російських зусиль створити оперативну неоднозначність уздовж міжнародної прикордонної зони на північному сході України.

Ця оперативна неоднозначність є частиною зусиль Росії щодо подальшого фіксування та розтягування українських сил уздовж більш широкого фронту на півночі Харківської області, — зазначили в ISW.

27 червня бої тривали на північ і північний схід від Харкова, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські та українські війська продовжували бої поблизу Липців і Глибокого та на північний схід від Харкова в районі Вовчанська.

Ситуація у Харківській області

Російські війська розпочали новий наступ у Харківській області з 10 травня. ЗСУ вдалося зупинити просування окупантів, але бої продовжуються на Вовчанському напрямку та в районі Липців.

За останніми даними, російські окупанти залишаються заблокованими на агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області. Загарбники намагаються пробитися туди.

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