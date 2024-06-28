Війська РФ почали штурми на новому напрямку Харківської області — експерти

Російська диверсійно-розвідувальна група ввечері 26 червня здійснила штурм кордону поблизу Сотницького Козачка на північний захід від Харкова, але війська РФ не починали наступальних дій у цьому районі. Це - частина зусиль Росії з розтягування українських сил уздовж кордону.
Головні тези:
- Російські диверсійно-розвідувальні групи вчинили штурм кордону у Харківській області, що є частиною стратегії РФ з розтягування українських сил уздовж кордону.
- Штурми на новому напрямку в Харківській області створюють оперативну неоднозначність та можуть спричинити розтягування українських сил на більш широкому фронті.
- За відомостями, російські окупанти залишаються заблокованими на агрегатному заводі у Вовчанську, де тривають бої з українськими військами.
- Ситуація у Харківській області надалі залишається напруженою через спроби російської сторони просунутися углиб території.
- Експерти вважають, що наступ військ РФ у Харківській області потребує уваги та аналізу для ефективного протистояння.
Що відомо про штурм на новому напрямку у Харківській області
Російський військовий блогер стверджував, що війська РФ досліджують українську оборону в цьому районі і що напад, ймовірно, є частиною російських зусиль створити оперативну неоднозначність уздовж міжнародної прикордонної зони на північному сході України.
27 червня бої тривали на північ і північний схід від Харкова, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські та українські війська продовжували бої поблизу Липців і Глибокого та на північний схід від Харкова в районі Вовчанська.
Ситуація у Харківській області
Російські війська розпочали новий наступ у Харківській області з 10 травня. ЗСУ вдалося зупинити просування окупантів, але бої продовжуються на Вовчанському напрямку та в районі Липців.
За останніми даними, російські окупанти залишаються заблокованими на агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області. Загарбники намагаються пробитися туди.
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