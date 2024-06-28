Войска РФ начали штурмы на новом направлении Харьковской области — эксперты

Российская диверсионно-разведывательная группа вечером 26 июня совершила штурм границы вблизи Сотницкого Казачка северо-западнее Харькова, но войска РФ не предпринимали наступательных действий в этом районе. Это часть усилий России по растяжению украинских сил вдоль границы.

Что известно о штурме на новом направлении в Харьковской области

Российский военный блоггер утверждал, что войска РФ исследуют украинскую оборону в этом районе и что нападение, вероятно, является частью российских усилий по созданию оперативной неоднозначности вдоль международной приграничной зоны на северо-востоке Украины.

Эта оперативная неоднозначность является частью усилий России по дальнейшему фиксированию и растяжению украинских сил вдоль более широкого фронта на севере Харьковской области, — отметили в ISW. Поделиться

27 июня бои продолжались к северу и северо-востоку от Харькова, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало. Российские и украинские войска продолжали бои вблизи Липцев и Глубокого и северо-восточнее Харькова в районе Волчанска.

Ситуация в Харьковской области

Российские войска начали новое наступление в Харьковской области с 10 мая. ВСУ удалось остановить продвижение окупантов, но бои продолжаются на Волчанском направлении и в районе Липцев.

По последним данным, российские оккупанты остаются заблокированными на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области. Захватчики пытаются пробиться туда.