Российская диверсионно-разведывательная группа вечером 26 июня совершила штурм границы вблизи Сотницкого Казачка северо-западнее Харькова, но войска РФ не предпринимали наступательных действий в этом районе. Это часть усилий России по растяжению украинских сил вдоль границы.
Главные тезисы
- Российские диверсионно-разведывательные группы совершили штурм границы в Харьковской области, которая является частью стратегии РФ по растяжению украинских сил вдоль границы.
- Штурмы на новом направлении в Харьковской области создают оперативную неоднозначность и могут повлечь за собой растяжение украинских сил на более широком фронте.
- По сведениям, российские оккупанты остаются заблокированными на агрегатном заводе в Волчанске, где продолжаются бои с украинскими войсками.
- Ситуация в Харьковской области продолжает напряженной из-за попыток российской стороны продвинуться вглубь территории.
- Эксперты считают, что наступление войск РФ в Харьковской области требует внимания и анализа для эффективного противостояния.
Что известно о штурме на новом направлении в Харьковской области
Российский военный блоггер утверждал, что войска РФ исследуют украинскую оборону в этом районе и что нападение, вероятно, является частью российских усилий по созданию оперативной неоднозначности вдоль международной приграничной зоны на северо-востоке Украины.
27 июня бои продолжались к северу и северо-востоку от Харькова, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало. Российские и украинские войска продолжали бои вблизи Липцев и Глубокого и северо-восточнее Харькова в районе Волчанска.
Ситуация в Харьковской области
Российские войска начали новое наступление в Харьковской области с 10 мая. ВСУ удалось остановить продвижение окупантов, но бои продолжаются на Волчанском направлении и в районе Липцев.
По последним данным, российские оккупанты остаются заблокированными на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области. Захватчики пытаются пробиться туда.
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