Войска РФ начали штурмы на новом направлении Харьковской области — эксперты
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ начали штурмы на новом направлении Харьковской области — эксперты

Войска РФ начали штурмы на новом направлении Харьковской области — эксперты
Читати українською
Источник:  ISW

Российская диверсионно-разведывательная группа вечером 26 июня совершила штурм границы вблизи Сотницкого Казачка северо-западнее Харькова, но войска РФ не предпринимали наступательных действий в этом районе. Это часть усилий России по растяжению украинских сил вдоль границы.

Главные тезисы

  • Российские диверсионно-разведывательные группы совершили штурм границы в Харьковской области, которая является частью стратегии РФ по растяжению украинских сил вдоль границы.
  • Штурмы на новом направлении в Харьковской области создают оперативную неоднозначность и могут повлечь за собой растяжение украинских сил на более широком фронте.
  • По сведениям, российские оккупанты остаются заблокированными на агрегатном заводе в Волчанске, где продолжаются бои с украинскими войсками.
  • Ситуация в Харьковской области продолжает напряженной из-за попыток российской стороны продвинуться вглубь территории.
  • Эксперты считают, что наступление войск РФ в Харьковской области требует внимания и анализа для эффективного противостояния.

Что известно о штурме на новом направлении в Харьковской области

Российский военный блоггер утверждал, что войска РФ исследуют украинскую оборону в этом районе и что нападение, вероятно, является частью российских усилий по созданию оперативной неоднозначности вдоль международной приграничной зоны на северо-востоке Украины.

Эта оперативная неоднозначность является частью усилий России по дальнейшему фиксированию и растяжению украинских сил вдоль более широкого фронта на севере Харьковской области, — отметили в ISW.

27 июня бои продолжались к северу и северо-востоку от Харькова, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало. Российские и украинские войска продолжали бои вблизи Липцев и Глубокого и северо-восточнее Харькова в районе Волчанска.

Ситуация в Харьковской области

Российские войска начали новое наступление в Харьковской области с 10 мая. ВСУ удалось остановить продвижение окупантов, но бои продолжаются на Волчанском направлении и в районе Липцев.

По последним данным, российские оккупанты остаются заблокированными на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области. Захватчики пытаются пробиться туда.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб озвучил потери армии РФ на Харьковском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
всу
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Патроны и гранатометы. Бойцы Нацгвардии взорвали склад РФ на Харьковском направлении — видео
Взрыв
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Легионеры ГУР уничтожают армию РФ на Харьковском направлении — видео
ГУР
гур

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?