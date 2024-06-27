Бойцы ГУР эффектно уничтожают солдат РФ на Харьковском направлении — видео

Легионеры украинской разведки (ГУР) уничтожают окупантов на линии фронта. В частности – на Харьковском направлении.
Главные тезисы
- Легионеры ГУР демонстрируют успешные бои и уничтожают окупантов на Харьковском направлении.
- ВСУ приостановили продвижение российских войск в Харьковской области, нанося значительные потери врагу.
- За сутки украинские силы уничтожили более 1200 солдат, 3 танка и 42 артиллерийские системы РФ.
- В целом во время войны украинские ВСУ удалось ликвидировать около 539 тыс. солдат и значительную технику врага.
- Харьковщина остается одной из активных точек боевых действий, где украинские войска успешно отстаивают свою территорию.
В ГУР показали, как легионеры уничтожают россиян
В частности, они уничтожают российских окупантов с помощью FPV-дронов, проводят разведку и держат позиции.
Ситуация в Харьковской области
Российские войска начали новое наступление в Харьковской области с 10 мая. ВСУ удалось остановить продвижение окупантов, но бои продолжаются на Волчанском направлении и в районе Липцев.
По последним данным, российские оккупанты остаются заблокированными на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области. Захватчики пытаются пробиться туда.
ВСУ уничтожили более 1200 солдат, 3 танка и 42 артсистемы РФ в течение суток
В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял около 539 320 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 42 артиллерийских системы и 9 боевых бронемашин.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.06.24 ориентировочно составили:
личного состава — 539 320 (+1260) человек ликвидировано;
танков — 8042 (+3) ед;
боевых бронированных машин — 15 459 (+9) ед;
артиллерийских систем — 14 363 (+42) ед;
РСЗО — 1108 ед.;
средства ПВО — 868 (+5) ед;
самолетов — 359 ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 459 (+24) ед;
крылатых ракет — 2324 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 19 468 (+61) ед;
специальной техники — 2420 (+11) ед.
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