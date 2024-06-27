Бойцы ГУР эффектно уничтожают солдат РФ на Харьковском направлении — видео

Легионеры украинской разведки (ГУР) уничтожают окупантов на линии фронта. В частности – на Харьковском направлении.

В ГУР показали, как легионеры уничтожают россиян

Воины группы "Астра" Международного легиона ГУР МО Украины работают в Харьковской области, — говорится в сообщении. Поделиться

В частности, они уничтожают российских окупантов с помощью FPV-дронов, проводят разведку и держат позиции.

Ситуация в Харьковской области

Российские войска начали новое наступление в Харьковской области с 10 мая. ВСУ удалось остановить продвижение окупантов, но бои продолжаются на Волчанском направлении и в районе Липцев.

По последним данным, российские оккупанты остаются заблокированными на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области. Захватчики пытаются пробиться туда.

ВСУ уничтожили более 1200 солдат, 3 танка и 42 артсистемы РФ в течение суток

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял около 539 320 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 42 артиллерийских системы и 9 боевых бронемашин.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.06.24 ориентировочно составили: