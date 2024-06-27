Бойцы ГУР эффектно уничтожают солдат РФ на Харьковском направлении — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы ГУР эффектно уничтожают солдат РФ на Харьковском направлении — видео

ГУР
гур
Читати українською

Легионеры украинской разведки (ГУР) уничтожают окупантов на линии фронта. В частности – на Харьковском направлении.

Главные тезисы

  • Легионеры ГУР демонстрируют успешные бои и уничтожают окупантов на Харьковском направлении.
  • ВСУ приостановили продвижение российских войск в Харьковской области, нанося значительные потери врагу.
  • За сутки украинские силы уничтожили более 1200 солдат, 3 танка и 42 артиллерийские системы РФ.
  • В целом во время войны украинские ВСУ удалось ликвидировать около 539 тыс. солдат и значительную технику врага.
  • Харьковщина остается одной из активных точек боевых действий, где украинские войска успешно отстаивают свою территорию.

В ГУР показали, как легионеры уничтожают россиян

Воины группы "Астра" Международного легиона ГУР МО Украины работают в Харьковской области, — говорится в сообщении.

В частности, они уничтожают российских окупантов с помощью FPV-дронов, проводят разведку и держат позиции.

Ситуация в Харьковской области

Российские войска начали новое наступление в Харьковской области с 10 мая. ВСУ удалось остановить продвижение окупантов, но бои продолжаются на Волчанском направлении и в районе Липцев.

По последним данным, российские оккупанты остаются заблокированными на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области. Захватчики пытаются пробиться туда.

ВСУ уничтожили более 1200 солдат, 3 танка и 42 артсистемы РФ в течение суток

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял около 539 320 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 42 артиллерийских системы и 9 боевых бронемашин.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — 539 320 (+1260) человек ликвидировано;

  • танков — 8042 (+3) ед;

  • боевых бронированных машин — 15 459 (+9) ед;

  • артиллерийских систем — 14 363 (+42) ед;

  • РСЗО — 1108 ед.;

  • средства ПВО — 868 (+5) ед;

  • самолетов — 359 ед;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 459 (+24) ед;

  • крылатых ракет — 2324 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 19 468 (+61) ед;

  • специальной техники — 2420 (+11) ед.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Стали известны потери армии РФ в течение недели в войне против Украины
Военный ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне жалуются на безумные потери во время наступления на Харьковщине
Уничтоженная техника армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские оккупанты останавливают наступление на Харьковщине из-за больших потерь — ОСГВ Хортица
Уничтоженная бронетехника армии РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?