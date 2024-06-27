Бійці ГУР ефектно нищать солдат РФ на Харківському напрямку — відео

Легіонери української розвідки (ГУР) знищують окупантів на лінії фронту. Зокрема – на Харківському напрямку.

В ГУР показали, як легіонери нищать росіян

Воїни групи "Астра" Міжнародного легіону ГУР МО України працюють у Харківській області, — йдеться у повідомленні. Поширити

Зокрема, вони нищать російських окупантів за допомогою FPV-дронів, проводять розвідку та тримають позиції.

Ситуація у Харківській області

Російські війська розпочали новий наступ у Харківській області з 10 травня. ЗСУ вдалося зупинити просування окупантів, але бої продовжуються на Вовчанському напрямку та в районі Липців.

За останніми даними, російські окупанти залишаються заблокованими на агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області. Загарбники намагаються пробитися туди.

ЗСУ знищили понад 1200 солдатів, 3 танки та 42 артсистеми РФ протягом доби

Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив близько 539 320 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 42 артилерійські системи та 9 бойових бронемашин.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.24 орієнтовно склали: