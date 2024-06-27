Бійці ГУР ефектно нищать солдат РФ на Харківському напрямку — відео

Легіонери української розвідки (ГУР) знищують окупантів на лінії фронту. Зокрема – на Харківському напрямку.
Головні тези:
- Легіонери ГУР демонструють успішні бої та нищать окупантів на Харківському напрямку.
- ЗСУ зупинили просування російських військ у Харківській області, наносячи значні втрати ворогу.
- Протягом доби українські сили знищили понад 1200 солдатів, 3 танки та 42 артилерійські системи РФ.
- Загалом протягом війни українські ЗСУ вдалось ліквідувати близько 539 тис. солдатів та значну техніку ворога.
- Харківщина залишається однією з активних точок бойових дій, де українські війська успішно відстоюють свою територію.
В ГУР показали, як легіонери нищать росіян
Зокрема, вони нищать російських окупантів за допомогою FPV-дронів, проводять розвідку та тримають позиції.
Ситуація у Харківській області
Російські війська розпочали новий наступ у Харківській області з 10 травня. ЗСУ вдалося зупинити просування окупантів, але бої продовжуються на Вовчанському напрямку та в районі Липців.
За останніми даними, російські окупанти залишаються заблокованими на агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області. Загарбники намагаються пробитися туди.
ЗСУ знищили понад 1200 солдатів, 3 танки та 42 артсистеми РФ протягом доби
Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив близько 539 320 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 42 артилерійські системи та 9 бойових бронемашин.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.24 орієнтовно склали:
особового складу — 539 320 (+1260) осіб ліквідовано;
танків — 8042 (+3) од.;
бойових броньованих машин — 15 459 (+9) од.;
артилерійських систем — 14 363 (+42) од.;
РСЗВ — 1108 од.;
засоби ППО — 868 (+5) од.;
літаків — 359 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 459 (+24) од.;
крилатих ракет — 2324 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 19 468 (+61) од.;
спеціальної техніки — 2420 (+11) од.
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