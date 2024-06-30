Россия атаковала КАБом Харьков. Погиб человек, 8 раненых, среди них младенец
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала КАБом Харьков. Погиб человек, 8 раненых, среди них младенец

Игорь Терехов
Россия атаковала КАБом Харьков. Погиб человек, 8 раненых, среди них младенец
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30 июня русские войска ударили по гражданскому предприятию в Харькове.

Главные тезисы

  • Российские войска атаковали гражданское предприятие в Харькове, приведя к пожару и гибели одного человека, а также ранению 8 человек, включая младенца.
  • В результате обстрела Харькова вспыхнуло отделение почты и горят 7 грузовых автомобилей, причинив значительные материальные ущербы.
  • На город Дергачи также был совершен удар российских войск, в результате чего пострадали три человека и было разрушено множество жилых и хозяйственных зданий.

Что известно об обстреле Харькова

Об ударе по городу стало известно в 16.28. Россияне атаковали управляемой авиабомбой гражданское предприятие, находящееся почти в центре Харькова. Там вспыхнул пожар.

По словам главы ОВА Олега Синегубова, в результате атаки пострадали пять человек, среди них ребенок. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что пострадавший ребенок — 8-месячный младенец.

Обновлено в 16:59.

В результате атаки вспыхнуло отделение почты. Также горят 7 грузовых автомобилей. Терехов сообщил об одном погибшем в результате атаки. Число пострадавших возросло до 8.

Уже есть информация об одном погибшем, к большому сожалению. Обследование места прилета продолжается, — сообщил Терехов.

Авиация РФ сбросила 4 КАБа на Дергачи

В результате удара российских войск по городу Дергачи Харьковской области 29 июня пострадали три человека.

В результате российского обстрела повреждено по меньшей мере 3 пятиэтажных, 2 двухэтажных и 20 частных домов, а также хозяйственные постройки, гаражный кооператив и автомобили местных жителей, одно из гражданских предприятий.

По обновленной информации, на город было сброшено 4 авиабомба (предварительно — УМПБ Д-30). Обломочные ранения получили двое мужчин 68-ми и 75-ти лет, которые госпитализированы в больницу.

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