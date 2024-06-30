Россия атаковала КАБом Харьков. Погиб человек, 8 раненых, среди них младенец

30 июня русские войска ударили по гражданскому предприятию в Харькове.

Что известно об обстреле Харькова

Об ударе по городу стало известно в 16.28. Россияне атаковали управляемой авиабомбой гражданское предприятие, находящееся почти в центре Харькова. Там вспыхнул пожар.

По словам главы ОВА Олега Синегубова, в результате атаки пострадали пять человек, среди них ребенок. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что пострадавший ребенок — 8-месячный младенец.

Обновлено в 16:59.

В результате атаки вспыхнуло отделение почты. Также горят 7 грузовых автомобилей. Терехов сообщил об одном погибшем в результате атаки. Число пострадавших возросло до 8.

Уже есть информация об одном погибшем, к большому сожалению. Обследование места прилета продолжается, — сообщил Терехов. Поделиться

Авиация РФ сбросила 4 КАБа на Дергачи

В результате удара российских войск по городу Дергачи Харьковской области 29 июня пострадали три человека.

В результате российского обстрела повреждено по меньшей мере 3 пятиэтажных, 2 двухэтажных и 20 частных домов, а также хозяйственные постройки, гаражный кооператив и автомобили местных жителей, одно из гражданских предприятий.