В Николаевской области из-за падения обломков ракеты РФ произошло ДТП. Есть раненые

27 июня во время отражения ракетной атаки РФ в Николаевской области обломки упали на трассу. Есть пострадавшие.
Главные тезисы
- В Николаевской области произошло ДТП из-за падения обломков ракеты РФ, результаты которой стали причиной ранения водителей и повреждения автомобилей.
- В ночь на 27 июня российские военные обстреляли территорию Украины, использовав ракеты и дроны. Были сбиты российские дроны и ракеты.
- В результате противовоздушного боя с участием украинских Вооруженных Сил было сбито 28 воздушных целей, включая крылатые ракеты и ударные БпЛА.
Что известно об аварии в Николаевской области
Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталия Кима, утром 27 июня в Николаевском районе в результате сбития ракеты ее обломки упали на трассу.
По его словам, в результате ранения получил водитель грузовика и поврежден его автомобиль.
Что известно об обстреле РФ по Украине
В ночь на 27 июня российские войска массово обстреляли территорию Украины, использовав дроны и ракеты. Взрывы слышались в Киеве, в Хмельницкой области.
Как ранее отмечал Ким, над Николаевской областью были сбиты шесть российских дронов и три крылатых ракеты.
Как сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, всего враг применил 6 ракет разных типов и 23 ударных БпЛА:
1 аэробалистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской обл. - РФ.);
4 крылатые ракеты "Калибр" (с северо-восточной части акватории Черного моря);
1 управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Курской области - РФ.);
23 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков - Приморско-Ахтарск - РФ).
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