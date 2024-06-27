В Николаевской области из-за падения обломков ракеты РФ произошло ДТП. Есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

В Николаевской области из-за падения обломков ракеты РФ произошло ДТП. Есть раненые

Виталий Ким / Николаевская ОВА
авария
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27 июня во время отражения ракетной атаки РФ в Николаевской области обломки упали на трассу. Есть пострадавшие.

Главные тезисы

  • В Николаевской области произошло ДТП из-за падения обломков ракеты РФ, результаты которой стали причиной ранения водителей и повреждения автомобилей.
  • В ночь на 27 июня российские военные обстреляли территорию Украины, использовав ракеты и дроны. Были сбиты российские дроны и ракеты.
  • В результате противовоздушного боя с участием украинских Вооруженных Сил было сбито 28 воздушных целей, включая крылатые ракеты и ударные БпЛА.

Что известно об аварии в Николаевской области

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталия Кима, утром 27 июня в Николаевском районе в результате сбития ракеты ее обломки упали на трассу.

По его словам, в результате ранения получил водитель грузовика и поврежден его автомобиль.

Также произошло ДТП, в котором пострадал другой водитель, — добавил Ким.

Что известно об обстреле РФ по Украине

В ночь на 27 июня российские войска массово обстреляли территорию Украины, использовав дроны и ракеты. Взрывы слышались в Киеве, в Хмельницкой области.

Как ранее отмечал Ким, над Николаевской областью были сбиты шесть российских дронов и три крылатых ракеты.

Как сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, всего враг применил 6 ракет разных типов и 23 ударных БпЛА:

  • 1 аэробалистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской обл. - РФ.);

  • 4 крылатые ракеты "Калибр" (с северо-восточной части акватории Черного моря);

  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Курской области - РФ.);

  • 23 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков - Приморско-Ахтарск - РФ).

В результате противовоздушного боя сбито 28 воздушных целей: 4 крылатых ракеты "Калибр", 1 управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69, 23 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136", — сообщил генерал.

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