В Николаевской области из-за падения обломков ракеты РФ произошло ДТП. Есть раненые

27 июня во время отражения ракетной атаки РФ в Николаевской области обломки упали на трассу. Есть пострадавшие.

Что известно об аварии в Николаевской области

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталия Кима, утром 27 июня в Николаевском районе в результате сбития ракеты ее обломки упали на трассу.

По его словам, в результате ранения получил водитель грузовика и поврежден его автомобиль.

Также произошло ДТП, в котором пострадал другой водитель, — добавил Ким. Поделиться

Что известно об обстреле РФ по Украине

В ночь на 27 июня российские войска массово обстреляли территорию Украины, использовав дроны и ракеты. Взрывы слышались в Киеве, в Хмельницкой области.

Как ранее отмечал Ким, над Николаевской областью были сбиты шесть российских дронов и три крылатых ракеты.

Как сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, всего враг применил 6 ракет разных типов и 23 ударных БпЛА:

1 аэробалистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской обл. - РФ.);

4 крылатые ракеты "Калибр" (с северо-восточной части акватории Черного моря);

1 управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Курской области - РФ.);

23 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков - Приморско-Ахтарск - РФ).