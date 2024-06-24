Армия РФ атаковала ракетами Покровск. Погибли 4 человека, более 30 ранены

Россияне выпустили по городу Покровск в Донецкой области две ракеты «Искандер-М». Разрушили частный дом и повредили еще 16 человек.

Россияне обстреляли ракетами Покровск в Донецкой области

Как сообщил председатель Донецкой областной военной организации Вадим Филашкин, по состоянию на 14:15, предварительно, по меньшей мере четыре человека погибли и 34 ранены.

Среди пострадавших двое детей 12 и 13 лет. Они находятся в среднем и тяжелом состоянии.

На месте работают полиция, спасатели, представители местных властей. Раненые получают необходимую медицинскую помощь.

По словам Филашкина, эта атака стала одним из самых больших ударов россиян по мирным жителям за последнее время. Ее окончательные последствия еще предстоит установить.

Что известно о предварительном обстреле Покровска

Российские военные 7 августа 2023 обстреляли многоэтажку в городе Покровск (Донецкая область). Враг сначала атаковал дом "Искандерами".

Ракеты повредили частные и девяти- и пятиэтажные дома, гостиницу, заведения питания, магазины и админздания.

Повторная атака была по спасателям и полицейским, работавшим над ликвидацией последствий.