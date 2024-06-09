Россия терпит наибольшие потери на Покровском направлении — детали
Категория
Украина
Дата публикации

Россия терпит наибольшие потери на Покровском направлении — детали

Генштаб ВСУ
всу
Читати українською

Покровское направление фронта остается самым активным. Пока там происходит больше всего боев.

Главные тезисы

  • На Покровском направлении фронта происходит наибольшее количество боевых столкновений, с врагом, пытающимся вытеснить защитников с позиций.
  • На других направлениях, таких как Харьковское, Купянское, Лиманское, происходят атаки врага, но силы обороны успешно их отбивают и контролируют ситуацию.
  • Согласно отчету Генштаба, за сутки уничтожено значительное количество российской военной техники, включая танки, бронемашины, артиллерию, самолеты и многое другое.

Генштаб доложил оперативную информацию на фронте

Как отмечается, за минувшие сутки на фронте произошло 96 боевых столкновений, а с начала этих суток — уже 39 боевых столкновений.

Особенно активным враг остается на Покровском направлении. Враг уже предпринял 14 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций. Из них шесть — еще продолжается. Ситуация напряжена, Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки. 8 июня оккупанты на этом участке потеряли более 450 солдат.

  • На Харьковском направлении отражены две атаки российских оккупантов в районах Волчанска и Липцев. Потери позиций не допущены.

  • На Купянском направлении продолжаются шесть штурмовых действий в районах Петропавловки, Песчаного, Берестового и Невского. Ситуация контролируется.

  • На Лиманском направлении продолжаются три атаки врага в Серебрянском лесу. Одно боеприкосновение в районе Тернов отражено.

  • На Северском направлении происходит сражение в районе Выемки.

  • На Краматорском направлении с начала суток произошло четыре боеприкосновения в районах Ивановского и Клещиевки. Одна вражеская атака отбита, три продолжается.

  • На Кураховском направлении попытка кафиров продвинуться в районе Парасковеевки успеха не имела. Продолжаются две атаки в районе Красногоровки.

  • На Ореховском направлении враг потерпел неудачу во время штурма наших позиций в районе Малой Токмачки.

  • На Приднепровском направлении отражена атака врага в районе Крынок.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1270 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 7869 (+26) ед;

  • боевых бронированных машин — 15131 (+26) ед;

  • артиллерийских систем — 13593 (+60) ед;

  • РСЗО — 1097 (+2) ед.;

  • средства ПВО — 836 (+2) ед;

  • самолетов — 357 ед;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 10982 (+37) ед;

  • крылатых ракет — 2277 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 18562 (+78) ед;

  • специальной техники — 2253 (+5) ед.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Купянской РВА сообщили об успехах ВСУ вокруг Волчанска
всу
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
На Покровском направлении ВСУ отразили 11 штурмов армии РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ, 26 танков и 60 артсистем
Генштаб ВСУ
всу

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?