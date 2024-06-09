Россия терпит наибольшие потери на Покровском направлении — детали

Покровское направление фронта остается самым активным. Пока там происходит больше всего боев.

Генштаб доложил оперативную информацию на фронте

Как отмечается, за минувшие сутки на фронте произошло 96 боевых столкновений, а с начала этих суток — уже 39 боевых столкновений.

Особенно активным враг остается на Покровском направлении. Враг уже предпринял 14 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций. Из них шесть — еще продолжается. Ситуация напряжена, Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки. 8 июня оккупанты на этом участке потеряли более 450 солдат.

На Харьковском направлении отражены две атаки российских оккупантов в районах Волчанска и Липцев. Потери позиций не допущены.

На Купянском направлении продолжаются шесть штурмовых действий в районах Петропавловки, Песчаного, Берестового и Невского. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении продолжаются три атаки врага в Серебрянском лесу. Одно боеприкосновение в районе Тернов отражено.

На Северском направлении происходит сражение в районе Выемки.

На Краматорском направлении с начала суток произошло четыре боеприкосновения в районах Ивановского и Клещиевки. Одна вражеская атака отбита, три продолжается.

На Кураховском направлении попытка кафиров продвинуться в районе Парасковеевки успеха не имела. Продолжаются две атаки в районе Красногоровки.

На Ореховском направлении враг потерпел неудачу во время штурма наших позиций в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении отражена атака врага в районе Крынок.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1270 российских захватчиков, а по технике уничтожено: