Россия терпит наибольшие потери на Покровском направлении — детали

Покровское направление фронта остается самым активным. Пока там происходит больше всего боев.
Главные тезисы
- На Покровском направлении фронта происходит наибольшее количество боевых столкновений, с врагом, пытающимся вытеснить защитников с позиций.
- На других направлениях, таких как Харьковское, Купянское, Лиманское, происходят атаки врага, но силы обороны успешно их отбивают и контролируют ситуацию.
- Согласно отчету Генштаба, за сутки уничтожено значительное количество российской военной техники, включая танки, бронемашины, артиллерию, самолеты и многое другое.
Генштаб доложил оперативную информацию на фронте
Как отмечается, за минувшие сутки на фронте произошло 96 боевых столкновений, а с начала этих суток — уже 39 боевых столкновений.
Особенно активным враг остается на Покровском направлении. Враг уже предпринял 14 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций. Из них шесть — еще продолжается. Ситуация напряжена, Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки. 8 июня оккупанты на этом участке потеряли более 450 солдат.
На Харьковском направлении отражены две атаки российских оккупантов в районах Волчанска и Липцев. Потери позиций не допущены.
На Купянском направлении продолжаются шесть штурмовых действий в районах Петропавловки, Песчаного, Берестового и Невского. Ситуация контролируется.
На Лиманском направлении продолжаются три атаки врага в Серебрянском лесу. Одно боеприкосновение в районе Тернов отражено.
На Северском направлении происходит сражение в районе Выемки.
На Краматорском направлении с начала суток произошло четыре боеприкосновения в районах Ивановского и Клещиевки. Одна вражеская атака отбита, три продолжается.
На Кураховском направлении попытка кафиров продвинуться в районе Парасковеевки успеха не имела. Продолжаются две атаки в районе Красногоровки.
На Ореховском направлении враг потерпел неудачу во время штурма наших позиций в районе Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении отражена атака врага в районе Крынок.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1270 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 7869 (+26) ед;
боевых бронированных машин — 15131 (+26) ед;
артиллерийских систем — 13593 (+60) ед;
РСЗО — 1097 (+2) ед.;
средства ПВО — 836 (+2) ед;
самолетов — 357 ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10982 (+37) ед;
крылатых ракет — 2277 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 18562 (+78) ед;
специальной техники — 2253 (+5) ед.
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