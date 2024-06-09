ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ, 26 танков и 60 артсистем

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1270 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 7869 (+26) ед;

боевых бронированных машин — 15131 (+26) ед;

артиллерийских систем — 13593 (+60) ед;

РСЗО — 1097 (+2) ед.;

средства ПВО — 836 (+2) ед;

самолетов — 357 ед;

вертолетов — 326 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 10982 (+37) ед;

крылатых ракет — 2277 ед;

кораблей/катеров — 28 ед;

подводных лодок — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 18562 (+78) ед;

специальной техники — 2253 (+5) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Что в Британии говорят о потерях армии РФ в войне против Украины

В ответ на заявления недавно назначенного главой минобороны страны-агрессорки Андрея Белоусова о якобы "минимальных человеческих потерях" в развязанной Кремлем преступной войне против Украины Нараян отметил, что за 825 дней войны оккупационная армия РФ потеряла более 465 военных убитыми и ранеными.

С января по апрель 2024 года ежедневные потери России в Украине — количество убитых и раненых — составляли 980 человек. По майским оценкам, это число превышает 1 тыс. в день. Это около 30 тыс. в месяц. Это самый высокий показатель с начала этой войны, — подчеркнул британский дипломат. Поделиться

По его убеждению, лучшим способом минимизировать потери в войне против Украины для оккупационной армии РФ было бы прекращение боевых действий и вывод оккупационного контингента и военной техники с захваченных украинских территорий.