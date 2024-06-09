ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ, 26 танков и 60 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 518560 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные продолжают наступление на российскую армию, ликвидируя более 1200 солдат, 26 танков и 60 артиллерийских систем.
- За 825 дней войны в Украине оккупационная армия РФ потеряла более 465 военных, с числом убитых и раненых, по оценкам, превышающим 1 тыс. человек в день.
- Эксперты указывают на ужасные потери России в человеческих жизнях, материальных средствах и авторитете в ходе данного конфликта.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1270 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 7869 (+26) ед;
боевых бронированных машин — 15131 (+26) ед;
артиллерийских систем — 13593 (+60) ед;
РСЗО — 1097 (+2) ед.;
средства ПВО — 836 (+2) ед;
самолетов — 357 ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10982 (+37) ед;
крылатых ракет — 2277 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 18562 (+78) ед;
специальной техники — 2253 (+5) ед.
Что в Британии говорят о потерях армии РФ в войне против Украины
В ответ на заявления недавно назначенного главой минобороны страны-агрессорки Андрея Белоусова о якобы "минимальных человеческих потерях" в развязанной Кремлем преступной войне против Украины Нараян отметил, что за 825 дней войны оккупационная армия РФ потеряла более 465 военных убитыми и ранеными.
По его убеждению, лучшим способом минимизировать потери в войне против Украины для оккупационной армии РФ было бы прекращение боевых действий и вывод оккупационного контингента и военной техники с захваченных украинских территорий.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-