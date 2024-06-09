ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ, 26 танков и 60 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ, 26 танков и 60 артсистем

Генштаб ВСУ
всу
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 518560 военных.

Главные тезисы

  • Украинские военные продолжают наступление на российскую армию, ликвидируя более 1200 солдат, 26 танков и 60 артиллерийских систем.
  • За 825 дней войны в Украине оккупационная армия РФ потеряла более 465 военных, с числом убитых и раненых, по оценкам, превышающим 1 тыс. человек в день.
  • Эксперты указывают на ужасные потери России в человеческих жизнях, материальных средствах и авторитете в ходе данного конфликта.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1270 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 7869 (+26) ед;

  • боевых бронированных машин — 15131 (+26) ед;

  • артиллерийских систем — 13593 (+60) ед;

  • РСЗО — 1097 (+2) ед.;

  • средства ПВО — 836 (+2) ед;

  • самолетов — 357 ед;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 10982 (+37) ед;

  • крылатых ракет — 2277 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 18562 (+78) ед;

  • специальной техники — 2253 (+5) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Что в Британии говорят о потерях армии РФ в войне против Украины

В ответ на заявления недавно назначенного главой минобороны страны-агрессорки Андрея Белоусова о якобы "минимальных человеческих потерях" в развязанной Кремлем преступной войне против Украины Нараян отметил, что за 825 дней войны оккупационная армия РФ потеряла более 465 военных убитыми и ранеными.

С января по апрель 2024 года ежедневные потери России в Украине — количество убитых и раненых — составляли 980 человек. По майским оценкам, это число превышает 1 тыс. в день. Это около 30 тыс. в месяц. Это самый высокий показатель с начала этой войны, — подчеркнул британский дипломат.

По его убеждению, лучшим способом минимизировать потери в войне против Украины для оккупационной армии РФ было бы прекращение боевых действий и вывод оккупационного контингента и военной техники с захваченных украинских территорий.

Экономистам не нужно напоминать об заблуждении по поводу безвозвратных потерь. Если посмотреть на данные объективно, то они указывают на ужасные потери такой страны, как Россия — в человеческих жизнях, материальных средствах и авторитете, — добавил Нараян.

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