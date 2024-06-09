ЗСУ знищили понад 1200 солдатів РФ, 26 танків та 60 артсистем
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1200 солдатів РФ, 26 танків та 60 артсистем

Генштаб ЗСУ
зсу

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 518 560 військових.

Головні тези:

  • Українські військові знищили понад 1200 солдатів РФ, 26 танків та 60 артилерійських систем.
  • Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 518 560 військових.
  • Британські експерти підкреслюють величезні людські та матеріальні втрати окупаційної армії РФ в Україні.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1270 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 7869 (+26) од;

  • бойових броньованих машин — 15131 (+26) од.;

  • артилерійських систем — 13593 (+60) од.;

  • РСЗВ — 1097 (+2) од.;

  • засоби ППО — 836 (+2) од.;

  • літаків — 357 од.;

  • гелікоптерів — 326 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10982 (+37) од.;

  • крилатих ракет — 2277 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 18562 (+78) од.;

  • спеціальної техніки — 2253 (+5) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Що у Британії кажуть про втрати армії РФ у війні проти України

У відповідь на заяви нещодавного призначеного главою міноборони країни-агресорки Андрія Бєлоусова про нібито “мінімальні людські втрати” у розв’язаній Кремлем злочинній війні проти України Нараян зазначив, що за 825 днів війни окупаційна армія РФ втратила понад 465 військових вбитими та пораненими.

Із січня по квітень 2024 року щоденні втрати Росії в Україні — кількість вбитих і поранених — становили 980 людей. За травневими оцінками, це число перевищує 1 тис на день. Це близько 30 тис на місяць. Це найвищий показник з початку цієї війни, — наголосив британський дипломат.

На його переконання, найкращим способом мінімізувати втрати у війні проти України для окупаційної армії РФ було б припинення бойових дій і виведення окупаційного контингенту та військової техніки із захоплених українських територій.

Економістам не потрібно нагадувати про оману щодо безповоротних втрат. Якщо подивитися на дані об'єктивно, то вони вказують на жахливі втрати для такої країни, як Росія — в людських життях, матеріальних засобах і авторитеті, — додав Нараян.

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