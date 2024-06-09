Росія зазнає найбільших втрат на Покровському напрямку — деталі

Генштаб доповів оперативну інформацію на фронті

Як зазначається, за минулу добу на фронті відбулося 96 бойових зіткнень, а з початку цієї доби — вже 39 бойових зіткнень.

Особливо активним ворог залишається на Покровському напрямку. Ворог вже здійснив 14 спроб витіснити наших захисників із займаних позицій. З них шість — ще триває. Ситуація напружена, Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки. 8 червня окупанти на цій ділянці втратили понад 450 солдатів.

На Харківському напрямку відбито дві атаки російських окупантів в районах Вовчанська та Липців. Втрат позицій не допущено.

На Куп’янському напрямку тривають шість штурмових дій у районах Петропавлівки, Піщаного, Берестового та Невського. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку наразі тривають три атаки ворога в Серебрянському лісі. Одне боєзіткнення в районі Тернів відбито.

На Сіверському напрямку відбувається бій в районі Виїмки.

На Краматорському напрямку від початку доби відбулося чотири боєзіткнення в районах Іванівського та Кліщіївки. Одну ворожу атаку відбито, три триває.

На Курахівському напрямку спроба окупантів просунутися в районі Парасковіївки успіху не мала. Тривають дві атаки в районі Красногорівки.

На Оріхівському напрямку ворог зазнав невдачі під час штурму наших позицій в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку відбито атаку ворога в районі Кринок.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1270 російських загарбників, а з техніки знищено: