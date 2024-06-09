Росія зазнає найбільших втрат на Покровському напрямку — деталі

Покровський напрямок фронту залишається найактивнішим. Наразі там відбувається найбільше боїв.
Головні тези:
- Покровський напрямок фронту залишається найактивнішим, де відбувається найбільше боїв, що спричинило значні втрати серед окупантів.
- Сили оборони успішно відбивають спроби ворога витіснення та утримання позицій, підтверджуючи свою високу готовність та ефективність.
- Генштаб надає конкретні дані про втрати російського війська та знищену техніку.
- На інших напрямках фронту також фіксуються активні бойові дії, що потребує посилення оборонної стратегії та підтримки військових підрозділів.
Генштаб доповів оперативну інформацію на фронті
Як зазначається, за минулу добу на фронті відбулося 96 бойових зіткнень, а з початку цієї доби — вже 39 бойових зіткнень.
Особливо активним ворог залишається на Покровському напрямку. Ворог вже здійснив 14 спроб витіснити наших захисників із займаних позицій. З них шість — ще триває. Ситуація напружена, Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки. 8 червня окупанти на цій ділянці втратили понад 450 солдатів.
На Харківському напрямку відбито дві атаки російських окупантів в районах Вовчанська та Липців. Втрат позицій не допущено.
На Куп’янському напрямку тривають шість штурмових дій у районах Петропавлівки, Піщаного, Берестового та Невського. Ситуація контрольована.
На Лиманському напрямку наразі тривають три атаки ворога в Серебрянському лісі. Одне боєзіткнення в районі Тернів відбито.
На Сіверському напрямку відбувається бій в районі Виїмки.
На Краматорському напрямку від початку доби відбулося чотири боєзіткнення в районах Іванівського та Кліщіївки. Одну ворожу атаку відбито, три триває.
На Курахівському напрямку спроба окупантів просунутися в районі Парасковіївки успіху не мала. Тривають дві атаки в районі Красногорівки.
На Оріхівському напрямку ворог зазнав невдачі під час штурму наших позицій в районі Малої Токмачки.
На Придніпровському напрямку відбито атаку ворога в районі Кринок.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1270 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 7869 (+26) од;
бойових броньованих машин — 15131 (+26) од.;
артилерійських систем — 13593 (+60) од.;
РСЗВ — 1097 (+2) од.;
засоби ППО — 836 (+2) од.;
літаків — 357 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10982 (+37) од.;
крилатих ракет — 2277 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 18562 (+78) од.;
спеціальної техніки — 2253 (+5) од.
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